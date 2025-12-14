Clip vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 qua Phú Thọ, 3 người bị vùi lấp

Vụ sạt lở được nhắc tới xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (14/12), trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình vừa đi qua hai người đang đứng ở ven đường thì đất đá sạt xuống, phía sau chiếc xe ô tô này cũng có hai chiếc xe máy đang di chuyển. Trong đó, có ít nhất một chiếc xe máy bị đất đá sạt xuống, đè vào.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá tràn kín cả hai chiều đường, gây ùn tắc nghiêm trọng. Xe máy chỉ còn lộ phần bánh xe. Hai đầu đoạn đường có đặt biển cảnh báo khu vực đang thi công. 2 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự việc đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân nghi bị mắc kẹt.

Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự cố sạt lở.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thì sự việc trên đã khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính.

Hiện địa phương đang huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin thêm trên Vnexpress, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực sạt lở. Theo số liệu quan trắc, trong 2 ngày qua, tại trạm Mai Châu chỉ xuất hiện mưa nhỏ. Ngày 13/12 lượng mưa đo được là 6,7 mm, hôm nay khoảng 5 mm.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.