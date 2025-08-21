Clip vụ sạt lở đá nghiêm trọng ở Sơn La sáng nay, người đi đường la hét hoảng sợ

Vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (21/8), trên Quốc lộ 4G đoạn qua xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Một phần diễn biến đã được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, hàng trăm m3 đá từ trên núi cao bất ngờ sạt xuống lấp kín mặt đường.Thời điểm xảy ra vụ việc có hàng chục người cùng các phương tiện đang lưu thông qua khu vực này. May mắn, trước khi vụ sạt lở xảy ra, người dân đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thưởng, cảnh giác và tri hô mọi người xung quanh tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Điểm sạt lở thuộc Quốc lộ 4G, là tuyến đường độc đạo để di chuyển từ các xã thuộc huyện Sốp Cộp (cũ) ra bên ngoài và ngược lại nên có nhiều người, phương tiện lưu thông thường xuyên đã khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Sạt lở

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sốp Cộp đã thông tin đến lực lượng chức năng để nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành phân làn, luồng, đặt biển cảnh báo đến người tham gia giao thông; bố trí máy móc, nhân lực san gạt, xúc ủi đá khắc phục hậu quả vụ sạt lở để các phương tiện sớm được lưu thông.