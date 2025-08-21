Đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh tiến vào trung tâm Hà Nội, người dân 2 bên đường vẫy chào không ngớt

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không khí hào hùng, trang nghiêm và tự hào dân tộc bao trùm khắp khu vực trung tâm Thủ đô.

Các con phố rộn ràng từ sớm

Ngay từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng để chọn chỗ ngồi thuận lợi. Trời Hà Nội dịu mát, thời tiết dễ chịu khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Dọc hai bên đường, cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng trò chuyện rộn ràng xen lẫn sự háo hức chờ đợi.

Sắc cờ đỏ sao vàng ngập tràn khắp nơi

Nhiều gia đình mang theo chiếu cùng đồ ăn nhẹ để chờ đợi

Càng về chiều, dòng người tiếp tục đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm càng đông. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thậm chí ghế gấp để chờ theo dõi suốt buổi tổng hợp luyện.

Ai cũng mang bên mình một vật phẩm mang màu cờ đỏ và ngôi sao 5 cánh (Ảnh: Như Hoàn)

Các con phố kín người từ sớm

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá dễ chịu

Các em nhỏ cũng kiên nhẫn chờ đợi

Biên đội máy bay tập luyện khiến nhiều người thích thú

Sáng 21/8, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa cùng nhiều chủng loại khác đã tiến hành bay tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Nhiều người liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có, vỗ tay reo hò khi những chiếc phi cơ bay qua Quảng trường.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Nhiều người dân chia sẻ, được chứng kiến trực tiếp buổi tổng hợp luyện trước thềm Quốc khánh là một trải nghiệm đặc biệt, vừa tự hào lại xúc động.

Người dân vui mừng vẫy tay chào đón các chiến sĩ

Cũng trong sáng ngày 21/8, khi các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tiến vào điểm tập trung, hàng nghìn người dân có mặt tại khu vực các tuyến đường đoàn xe di chuyển đã không giấu được niềm vui.

Clip: SA

Tiếng reo hò vang lên khắp các tuyến phố, những bàn tay vẫy chào, những lá cờ tổ quốc được giơ cao tạo nên không khí tràn đầy cảm xúc trước giờ Tổng hợp luyện đầu tiên bắt đầu.

Tổng hợp luyện tối 21/8 không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà còn trở thành sự kiện để người dân Thủ đô hòa mình trong bầu không khí tự hào, thiêng liêng và đầy cảm hứng.

Tổng hợp luyện diễn ra với quy mô tương đương lễ chính thức, huy động lực lượng hùng hậu gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Từng khối đội hình diễu qua lễ đài trong sự trang nghiêm, khí thế, tạo nên hình ảnh hùng tráng, giàu cảm xúc.