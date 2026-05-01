Clip: Vụ cháy ô tô 2 người chết, đội cứu hộ không biết có người trong xe

Chiều tối 1-5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy xảy ra tại một cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung gần hiện trường để theo dõi.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng túc trực, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1 nơi xảy ra sự cố.

Theo thông tin từ UBND xã Thăng Điền, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại cây xăng nêu trên xảy ra vụ cháy ô tô BKS 92A-265xx, do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển.

Hậu quả, 2 người ngồi sau trên ô tô tử vong là em T. H. T. (SN 2009, trú tại thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh K. (SN 2010, trú tại thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Chiếc ô tô bị cháy 1 phần và 1 trụ bơm xăng cũng bị cháy.

Kể lại sự việc, anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, cho biết chiều cùng ngày, anh đi ngang qua cây xăng thì phát hiện vụ cháy nên đã báo động anh em trong đội (cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m) tham gia chữa cháy.

Điều đáng nói, anh Nghĩa và mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu. Chỉ sau khi dập lửa, mọi người mới phát hiện có người tử nạn.

Cũng theo anh Nghĩa, nhiều khả năng ngọn lửa xuất phát từ phía sau chiếc xe. Thông tin ban đầu cho biết trên xe có chở pin điện tử. Khi chữa cháy, anh Nghĩa nghe tiếng nổ lách tách.

Theo clip từ camera an ninh của cây xăng ghi lại, chiếc ô tô vừa đi vào cây xăng, tài xế xuống xe chưa kịp đổ xăng thì ngọn lửa bùng cháy.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.