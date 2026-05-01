HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đà Nẵng: Hiện trường vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng khiến 2 người trong xe tử vong

Lam Giang (Tổng hợp) |

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ô tô 5 chỗ đang dừng để đổ xăng.

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin về vụ chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang dừng để đổ xăng khiến 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra chiều ngày 1/5 tại Đà Nẵng. Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Chiếc xe bốc cháy tại cây xăng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1/5, chiếc ô tô 5 chỗ dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90 của Petrolimex tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Bất ngờ, chiếc ô tô này bốc cháy từ phần đuôi, sau đó lan nhanh lên phía trước rồi nhanh chóng bao trùm cabin xe. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong xe có 2 người.

Vụ cháy khiến 2 người trong xe tử vong. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nhân viên của cây xăng cùng những người dân có mặt gần đó đã tìm cách dập lửa. Dù vậy, việc chữa cháy gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy mới được dập tắt. Lúc này, 2 người trong xe đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên.

Tags

cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại