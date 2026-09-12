Clip viral trở lại: Tân bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội Ngô Văn Hiếu cõng bạn lên nhận bằng giỏi Đại học Bách khoa

Cả hai đã đồng hành cùng nhau trong từng chặng đường, từng cột mốc đặc biệt.

Mới đây, thông tin Ngô Văn Hiếu (sinh năm 2002, Thanh Hóa) trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội nhận được nhiều sự chú ý. Văn Hiếu vốn đã quen thuộc với công chúng từ câu chuyện 10 năm cõng người bạn Nguyễn Tất Minh đến trường. Và khi Hiếu bước sang một dấu mốc mới trên hành trình của mình, những khoảnh khắc hai người từng đồng hành cũng được chia sẻ lại.

Một trong số đó là hình ảnh tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội của Tất Minh vào tháng 5/2025. Hôm ấy, Minh nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi và Hiếu cũng có mặt. Đến lúc người bạn năm nào được đọc tên để lên sân khấu nhận bằng, Hiếu đứng ngay bên cạnh, sẵn sàng đưa Minh lên bằng chính cách mà cậu đã làm suốt những năm tháng phổ thông: cõng bạn trên lưng.

Khoảnh khắc Ngô Văn Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh lên nhận bằng tốt nghiệp năm 2025 (Nguồn: @pth_hust)

Trong khoảnh khắc này, sân khấu trường ĐH Bách khoa không còn là sân trường làng của những năm 2000, còn 2 cậu học sinh ngày nào cũng đã trở thành những người trẻ đứng trước một cột mốc mới của cuộc đời. Nhưng khi Minh cần sự giúp đỡ, Hiếu vẫn ở cạnh bạn và cúi người xuống, như một phản xạ đã quá quen thuộc.

Từ con đường làng ở Thanh Hóa đến sân khấu lễ tốt nghiệp, quãng đường đã dài thêm rất nhiều. Có những năm họ học ở 2 nơi khác nhau, có những mục tiêu riêng phải tự mình theo đuổi, nhưng đến ngày quan trọng của bạn, Hiếu vẫn có mặt.

Bên dưới khoảnh khắc này, nhiều cư dân mạng để lại những lời chúc và chia sẻ xúc động: “Bác sĩ vừa có tài vừa có đức thế này là báu vật của nước mình”, “Sao bố mẹ em đẻ được đứa con tuyệt vời đến như vậy. Hiếm có khó tìm”, “Mới đó mà nhanh thật, các bạn ấy đã chứng minh cho mọi người thấy tình bạn là thế nào. Và 2 bạn ấy cũng đã rất nỗ lực, cố gắng. Thành quả đó, không phải ai muốn là được!”, “Coi mà khóc luôn, chúc 2 em luôn luôn bình an”, “Bạn này thật là tuyệt vời nhưng trên cả tuyệt vời là cách đối xử của bố mẹ bạn ấy”, “Xem đi xem lại mà vẫn khóc là sao”...

(Ảnh: HUST)

Thực tế, đằng sau khoảnh khắc vài giây ấy là một hành trình rất dài của cả Tất Minh và Văn Hiếu.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi vào năm 2025, khi nhìn lại 4 năm học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tất Minh cho biết điều đọng lại sâu sắc nhất với cậu không hẳn là những giờ học căng thẳng, mà là những ngày mưa gió - khoảng thời gian việc đi lại trở thành một thử thách lớn.

“Hôm nào mưa to, mình thường phải nhờ bạn đến tận ký túc xá đón. Có hôm nước ngập cả sân, đường trơn, nhưng may là luôn có người sẵn sàng giúp đỡ”, Minh kể.

Học Bách khoa vốn đã là một hành trình nhiều áp lực, còn với Tất Minh, việc theo đuổi 4 năm đại học cũng đi kèm những khó khăn rất riêng trong sinh hoạt và di chuyển. Nhưng khi được hỏi về bí quyết để tốt nghiệp loại Giỏi, Minh lại nói về những điều rất bình thường: “Mình chẳng có bí quyết gì đặc biệt đâu. Chỉ cố gắng đi học đầy đủ, chăm chỉ làm bài tập, đừng để bản thân tụt lại là được”.

Không có một công thức đặc biệt nào được Minh nhắc đến. Chỉ là đi học, làm bài, cố gắng theo kịp chương trình và bền bỉ hoàn thành từng ngày. Đôi khi, một thành quả lớn lại được tạo nên từ những việc nhỏ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm.

Khi nhắc đến Minh Hiếu, Tất Minh cho biết người bạn đồng hành năm nào khi đó vẫn đang học năm cuối Đại học Y Dược Thái Bình. Minh cũng kể rằng Hiếu đã hứa sẽ sắp xếp để có mặt trong ngày cậu tốt nghiệp.

“Mình đã báo tin cho Hiếu và Hiếu bảo sẽ sắp xếp để tới cùng mình”, Minh vui vẻ cho biết.

Và Hiếu đã thực sự có mặt.

(Ảnh: WeChoice Awards)

Một năm sau, chính Hiếu lại bước vào một cột mốc của riêng mình. Sau 6 năm học Y khoa tại Đại học Y Thái Bình, cậu vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội - ngôi trường từng để lại nhiều tiếc nuối với Hiếu khi chỉ thiếu 0,25 điểm. Lần này, Hiếu quay trở lại bằng cách khác, trở thành bác sĩ và lựa chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Giờ đây, khi những khoảnh khắc của Hiếu và Minh được chia sẻ lại, người ta không chỉ nhìn thấy câu chuyện của hai cậu học sinh năm nào. Người ta còn nhìn thấy hai người bạn đã cùng lớn lên, từng giúp nhau đi qua một chặng đường, rồi mỗi người tiếp tục nỗ lực trên con đường riêng.