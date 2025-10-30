HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Truy tìm tài xế ô tô tông 2 người thương vong rồi bỏ chạy

Hoàng Thanh |

Tối 30-10, lực lượng Công an đang truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi rời khỏi hiện trường tại Gia Lai

Theo đó, vào hơn 16 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng xã Chư Pah về xã Biển Hồ. Khi đến địa phận thôn 7, xã Biển Hồ thì bị xe ô tô chạy cùng chiều, tông từ phía sau.

CLIP: Truy tìm tài xế ô tô tông 2 người thương vong rồi bỏ chạy- Ảnh 1.

Xe ô tô tông người phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Bị tông từ phía sau, bà Nguyễn Thị Kim T. bị hất văng khỏi xe máy bay lên không rồi rơi xuống đường. Xe máy của bà Kim T. tiếp tục va chạm với xe máy do ông Ksor K. (SN 1959,trú làng Bui, Xã Biển Hồ, tỉnh Gia lai) điều khiển xe hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Kim T. tử vong tại bệnh viện, ông Ksor K. bị thương vùng bụng đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an đang truy tìm tài xế ô tô 5 chỗ gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

