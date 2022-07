Clip: Tông vào trụ phân cách, ô tô bật cao 3m như phim hành động

Sự việc xảy ra trên một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào trụ phân cách trên đường cao tốc.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe bật lên cao khoảng 3 mét. Được biết, do mải nói chuyện với hành khách, nữ tài xế cầm lái chiếc xe đã tông nhầm vào trụ phân cách. May mắn là cả 3 người trên xe đều thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ.

Cơ quan công an xác định tài xế điều khiển phương tiện là người gây tai nạn và đưa ra các hình phạt liên quan theo quy định của pháp luật .