Clip thực tế tại loạt cơ sở Phê La: Khách hàng ngán ngẩm vì nhà vệ sinh bốc mùi, không gian nhếch nhác

Ngọc Ánh |

Phê La không chỉ "pha lâu", gần đây thương hiệu này còn liên tục bị khách hàng phản ánh về tình trạng vệ sinh tại một số chi nhánh.

Thời gian gần đây, Phê La liên tục trở thành nhân vật chính được nhắc đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads, khi xuất hiện hàng loạt bài đăng phản ánh về chất lượng không gian tại các cửa hàng.

Dưới các bài viết này, nhiều người dùng để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm cá nhân, trong đó vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là tình trạng vệ sinh, đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh ở một số chi nhánh lớn tại Hà Nội. Một số địa điểm như Lý Thường Kiệt hay Đặng Tiến Đông được cho là xuất hiện mùi hôi khó chịu lan ra cả khu vực ngồi bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng. Từ những xôn xao trên không gian mạng, để có góc nhìn khách quan và xác thực nhất, chúng tôi đã trực tiếp đến ghi nhận tại hàng loạt cơ sở Phê La đang thu hút đông đảo giới trẻ hiện nay.

Điểm đến đầu tiên là chi nhánh Phê La Tây Hồ, một trong những mặt bằng có quy mô lớn và luôn đông đúc. Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực cửa kính lớn đón nắng đã in hằn vô số dấu vân tay chưa được lau chùi kỹ. Bên trong quán, mặt sàn xuất hiện các vết ố và mảng bám tích tụ. Khu vực sân vườn vốn là điểm cộng lại khiến nhiều người e ngại vì mùi hôi phát sinh trực tiếp từ nắp hố ga, nghi do nước thải sinh hoạt đọng lâu ngày bên dưới.

Clip ghi nhận tại các cơ sở Phê La trên địa bàn Hà Nội.

Khu vực giá sách trang trí cũng có những vết ố bẩn loang lổ trên mặt sàn.

Cận cảnh cửa kính hoặc sàn nhà có vết ố tại chi nhánh Tây Hồ.

Đáng chú ý, khu vực nhà vệ sinh bị nhiều khách hàng đánh giá là chưa được làm sạch thường xuyên. Tình trạng sàn ẩm ướt, bùn đất bám vào các chi tiết trang trí bằng sỏi đá khiến tổng thể không gian bị đánh giá là thiếu chỉn chu. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng vật liệu thô mộc trong thiết kế, nếu không được bảo trì kỹ lưỡng, có thể trở thành yếu tố khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Khu vực vệ sinh bị khách hàng phàn nàn nhiều nhất với tình trạng sàn nhà thường xuyên ẩm ướt.

Bồn rửa tay và mặt bàn đá có nhiều vết trầy xước, bong tróc.

Không chỉ riêng Tây Hồ, phản ánh tương tự cũng xuất hiện tại chi nhánh Ngọc Hà, nơi tình trạng không gian được đánh giá là chưa cải thiện đáng kể. Khi vừa bước vào, đập vào mắt là chiếc quạt hút mùi ngay trên đầu được đóng một lớp bụi dày đặc, chi tiết này cho thấy khâu bảo trì và chăm chút không gian chưa thực sự chỉn chu, khiến khách hàng chưa hài lòng.

Khu vực sân vườn với lối đi rải sỏi có tình trạng đọng nước và mảng bám.

Chiếc quạt hút mùi bám bụi tại chi nhánh Ngọc Hà.

Di chuyển sang chi nhánh Lý Thường Kiệt, tổng thể có phần gọn gàng hơn, nhưng việc lạm dụng tinh dầu nồng độ cao để xử lý mùi nhà vệ sinh lại tạo ra không gian nồng gắt, gây khó chịu. Trên tường cũng tồn tại nhiều mảng tường loang lổ.

Vết mốc trên tường tại Lý Thường Kiệt.

Mặt tiền chi nhánh xuất hiện các vết ố và dấu vết xuống cấp ngay khu vực phía trên bảng hiệu chính.

Quan sát nhịp độ hoạt động, nguyên nhân phần lớn nằm ở áp lực vận hành. Tại những chi nhánh rộng với lượng khách tấp nập, nhân sự chủ yếu phải di chuyển liên tục để dọn bàn, thu ly tách, dẫn đến việc thiếu hụt thời gian và nhân lực cho các công đoạn vệ sinh chuyên sâu hay xử lý mùi.

Liên quan đến những ghi nhận thực tế và phản ánh từ khách hàng về chất lượng không gian, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với bộ phận truyền thông của Phê La. Phía đại diện thương hiệu xác nhận đã tiếp nhận toàn bộ thông tin sự việc và đang chờ phản hồi chính thức từ hãng.

Ảnh/clip: Team News

