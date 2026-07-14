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Clip thót tim: Em bé trượt chân ngã xuống bể cá của gia đình, nếu người lớn không có nhà thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra

Bảo Minh
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Một đoạn video từ camera an ninh mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người xem không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Chỉ trong một vài giây lơ là của người lớn, một em bé đã đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng ngay tại khuôn viên sân nhà.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/07/2026 tại sân một ngôi nhà vùng nông thôn. Theo hình ảnh ghi lại, khoảng sân nhà khá rộng, có dựng vài chiếc xe máy và một tiểu cảnh bể cá (hoặc bể chứa nước) được xây thấp sát mặt đất.

Một bé nhỏ khoảng 2–3 tuổi đang chơi đùa một mình quanh khu vực bể nước. Khi cúi xuống gần mép bể, bé bỗng nhiên mất thăng bằng và ngã lộn nhào, chìm phần đầu và nửa thân người xuống nước. Do thành bể thấp và trơn, em bé hoàn toàn bị lật úp, hai chân giãy giụa trên không trung, sau đó thì chới với dưới nước và không thể tự tìm được cách ngoi lên bờ.

May có anh trai còn nhỏ nhưng nhanh trí!

Bé trai lớn hơn đứng gần đó và phát hiện sự việc. Cậu bé lập tức hét lớn, liên tục gọi cứu viện từ người lớn với giọng hoảng loạn.

Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông (bố hoặc người thân của bé) từ trong nhà lao ra, nhanh chóng túm lấy em bé kéo lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, vài thành viên khác trong gia đình cũng hốt hoảng chạy đến để hỗ trợ và vỗ về đứa trẻ đang khóc sũng nước vì khiếp sợ.

May mắn thay, nhờ sự phát hiện kịp thời của bé trai và phản xạ nhanh như cắt của người lớn, em bé đã được cứu thoát trong gang tấc và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh báo

Đoạn clip ngắn là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng lớn đối với các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là những nhà có thiết kế ao hồ, bể cá hay bể chứa nước lộ thiên.

Hiểm họa từ "mực nước nông": Nhiều phụ huynh chủ quan nghĩ rằng bể cá nhỏ hoặc mực nước thấp thì không nguy hiểm. Thực tế, trẻ em dưới 5 tuổi có thể đuối nước chỉ trong mực nước sâu từ 5–10 cm nếu bị ngã úp mặt và không thể tự lật lại.

Đuối nước xảy ra rất nhanh và im lặng: Trẻ bị ngã xuống nước thường không thể kêu cứu như trên phim ảnh. Nếu không có người nhìn thấy, tai nạn thương tâm có thể xảy ra chỉ trong vòng 30 giây đến 1 phút .

Nguyên tắc an toàn cần nằm lòng

Rào chắn nghiêm ngặt: Tất cả các bể cá, tiểu cảnh hòn non bộ, bể chứa nước sinh hoạt hoặc ao quanh nhà cần phải có lưới che chắn kiên cố hoặc hàng rào cao để trẻ không thể tự ý tiếp cận.

Không rời mắt khỏi trẻ: Tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình ở sân nếu khu vực đó có nguồn nước, kể cả là một xô nước lau nhà hay chậu nước lớn.

Trang bị kỹ năng: Người lớn trong gia đình nên học các kỹ năng sơ cứu đuối nước cơ bản (như CPR, thổi ngạt) để có thể xử lý đúng cách trong "thời gian vàng" nếu chẳng may có sự cố xảy ra.

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