Clip thót tim: Dừng xe chờ mua hàng, bé gái gặp nạn chỉ vì thói quen bất cẩn này của rất nhiều người lớn

An toàn của con trẻ và cộng đồng nằm trong chính sự cẩn trọng của mỗi người cầm lái. Một giây bất cẩn có thể trả giá bằng những tai nạn đáng tiếc.

Một sự việc hy hữu nhưng chứa đựng lời cảnh báo đắt giá vừa được ghi lại qua camera an ninh tại một quán ăn ven đường. Chỉ trong vài giây lơ là của người lớn, chiếc xe tay ga chở theo trẻ nhỏ đã bất ngờ vọt ga, lao thẳng vào bàn chế biến thực phẩm, khiến toàn bộ những người có mặt một phản xạ thót tim.

Theo hình ảnh từ clip an ninh, sự việc diễn ra tại một quán bán đồ ăn ven đường giao thông đông đúc. Thời điểm này, khu vực trước cửa quán khá đông đúc với người bán, khách chờ mua hàng và trẻ nhỏ.

Cảnh báo dừng xe không tắt máy

Một người đàn ông điều khiển xe tay ga màu xám chở theo em bé ngồi ở vị trí phía trước ghé vào quán. Khi vừa dừng xe, người cha đã chủ quan thả hai tay khỏi ghi-đông để chuẩn bị giao dịch nhưng chưa tắt máy xe .

Em bé ngồi phía trước đã bất ngờ vặn mạnh tay ga. Chiếc xe lập tức chồm lên, bốc đầu và lao thẳng về phía bàn chế biến thực phẩm của cửa hàng. Cú va chạm đột ngột tạo ra tiếng động lớn, hất văng một số đồ đạc. Người phụ nữ bế em bé đứng gần đó cùng các vị khách xung quanh giật mình vội vã tháo chạy để né tránh.

Rất may mắn, chiếc xe đã khựng lại ngay khi hông xe đâm vào phần chân bàn gỗ chắc chắn. Người đàn ông phản ứng kịp thời, giữ chặt tay lái và bế vội em bé ra khỏi xe trong trạng thái bàng hoàng. Chị chủ tiệm cũng vội vàng buông hết mọi việc để ra bế bé gái khỏi chiếc xe đã đổ.

Sự việc không gây ra thiệt hại về người, song đã để lại một nỗi sợ hãi không nhỏ cho những người chứng kiến.

Lời cảnh báo nghiêm túc dành cho các phụ huynh

Tình huống trên không phải là hiếm gặp, nhưng lại là minh chứng rõ nhất cho thói quen chủ quan của nhiều phụ huynh khi chở con nhỏ bằng xe máy, đặc biệt là xe tay ga. Để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự, người dân cần nghiêm túc tuân thủ các quy tắc an toàn sau:

Tắt máy, rút chìa khóa ngay khi dừng xe: Đây là quy tắc tối quan trọng. Dù chỉ dừng lại vài giây để mua đồ, nghe điện thoại hay hỏi đường, hãy lập tức vặn chìa khóa tắt máy. Hành động đơn giản này giúp triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ xe vọt ga ngoài ý muốn.

Không để trẻ ngồi/đứng ở khu vực để chân phía trước: Vị trí giữa tay lái và yên xe là "điểm mù" an toàn. Trẻ em với bản tính hiếu động rất dễ tò mò cầm, vặn tay ga hoặc vô tình bấm vào các nút điều khiển khi xe chưa tắt máy.

Trang bị ghế an toàn hoặc đai đèo trẻ: Khi di chuyển cùng trẻ nhỏ, nên cho trẻ ngồi phía sau và sử dụng đai thắt chắc chắn vào người lớn. Trường hợp dùng ghế ngồi phía trước, phải chọn loại ghế có thiết kế tay vịn an toàn, ngăn trẻ chạm vào ghi-đông xe.

Cảnh giác tại các khu vực đông người: Việc dừng xe còn nổ máy tại vỉa hè, trước cổng trường học hay các cửa hàng vỉa hè không chỉ đe dọa an toàn của chính gia đình mình mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người xung quanh.

An toàn của con trẻ và cộng đồng nằm trong chính sự cẩn trọng của mỗi người cầm lái. Một giây bất cẩn có thể trả giá bằng những tai nạn đáng tiếc; hãy luôn tắt máy xe ngay khi dừng lại!