Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu

Đối tượng xuất hiện trong đoạn clip dưới đây là Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đăk Pơ). Vào chiều 26/8, Tâm ngồi nhậu cùng anh L.V.H (SN 1992, trú cùng xã) tại một quán nhậu ở xã Đăk Pơ (Gia Lai). Trong lúc ngồi ăn nhậu, nói chuyện, Tâm nghĩ anh H. đã xúc phạm mình. 2 bên sau đó xảy ra cãi cọ, xô xát.

Đến khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, hai bên lao ra ngoài đường, Tâm đánh ngã anh H. xuống lòng đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 27/8.

Nhận được thông tin, Công an xã Đăk Pơ cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai triển khai truy bắt Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội.