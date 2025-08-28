Bị cặp đôi tấn công trên đường về nhà: Người phụ nữ đưa ra quyết định "cứng" khi xem lại camera an ninh

Tôi là một nữ nhân viên văn phòng bình thường và có một cuộc hôn nhân 8 năm bình yên bên chồng con. Hôm đó, như thường lệ, tôi chạy xe máy về nhà sau giờ làm. Trời chiều mát, tôi chỉ mong sớm về ăn cơm cùng con. Nhưng không ngờ, chính khoảnh khắc tưởng chừng bình yên ấy lại biến thành cơn ác mộng trong đời.

Giữa đường, một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ ép sát, buộc tôi phải dừng lại. Họ mặc áo chống nắng kín mít, che khẩu trang kín mặt. Trước khi tôi kịp phản ứng, người phụ nữ lao tới, giáng một cái tát đau điếng khiến tôi choáng váng. Chị ta gằn giọng: “Hãy giữ bổn phận và im lặng, nếu không sẽ còn tệ hơn.” Người đàn ông đi cùng chỉ đứng yên, lạnh lùng quan sát, không thốt một lời.

Tôi sợ hãi đến run rẩy. Họ bỏ đi chớp nhoáng, để lại trong tôi nỗi hoang mang khôn cùng. Tôi biết mình không thể để sự việc này trôi qua mà không một lời giải đáp. Ngay trong tối hôm đó, tôi đi dò tìm camera an ninh quanh khu vực để làm bằng chứng báo công an. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày, mình phải nhận một cú tát nhục nhã giữa đường mà không rõ nguyên do.

Và rồi, khi được xem camera, tôi chết lặng. Hình ảnh hai người tháo khẩu trang sau khi rời khỏi hiện trường khiến tôi rụng rời tay chân. Người đàn ông ấy là chồng tôi. Người phụ nữ kia không ai khác ngoài đồng nghiệp thân thiết của anh. Tôi òa khóc, vừa uất hận, vừa xót xa.

3 tháng trước, tôi đã linh cảm chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, lấy lý do công việc bận rộn. Tôi có dò hỏi, nghe những lời đồn thổi, nhưng vẫn hy vọng chỉ là hiểu lầm. Nào ngờ, đến hôm nay, mọi thứ lại hiện ra trần trụi bằng cách phũ phàng nhất.

Tôi hiểu vì sao họ lại chọn cách tấn công, dằn mặt tôi. Họ muốn tôi im lặng, không đào sâu thêm, để cái mối quan hệ vụng trộm kia không bị lộ, tránh làm ảnh hưởng danh tiếng, vị trí của họ ở công ty. Hóa ra, thay vì biết lỗi, họ lại chọn cách biến tôi thành nạn nhân phải chịu đựng, phải sợ hãi mà im miệng.

Nhưng họ đã nhầm. Một cái tát có thể khiến tôi đau, nhưng cũng đủ để tôi tỉnh. Tôi nhận ra mình không thể nhẫn nhịn thêm, không thể để bản thân bị coi thường. Tôi sẽ trình báo công an, cung cấp bằng chứng đầy đủ. Tôi sẽ yêu cầu pháp luật bảo vệ danh dự, thân thể và quyền lợi của mình.

Tôi cũng biết, hôn nhân này đã chấm hết. Tôi sẽ dứt khoát ly hôn, tự làm lại từ đầu. Tôi không còn muốn sống chung với người đàn ông có thể phản bội sau lưng, lại còn bắt tay cùng nhân tình để hạ nhục chính vợ mình. Tôi càng không muốn con tôi lớn lên trong một mái ấm giả dối, nơi sự im lặng được dùng để che giấu tội lỗi.

Khoảnh khắc xem lại camera, tôi đã khóc nức nở vì đau. Nhưng sau nước mắt, tôi thấy trong lòng mình bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Tôi biết, mình phải mạnh mẽ để thoát khỏi vòng kìm kẹp độc hại này. Tôi sẽ ngẩng cao đầu, làm lại từ đầu, để chứng minh rằng phụ nữ, ở tuổi 35, vẫn có quyền sống bình yên, được tôn trọng và yêu thương đúng nghĩa.