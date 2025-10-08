[CLIP] Tàu hỏa chạy "đường thủy" - cảnh tượng ngàn năm có 1 ở Thanh Hóa

Mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và quá trình cứu trợ, tập trung khắc phục hậu quả đang là chủ đề được quan tâm nhất lúc này. Từ những hành động xúc động, ấm lòng, vui vẻ cho đến những tình huống dở khóc dở cười đều trở thành chủ đều được dân tình thảo luận sôi nổi.

Mới đây, trên MXH lan truyền nhiều khoảnh khắc ghi lại cảnh một đoàn tàu hỏa chạy giữa mênh mông nước lũ thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Đoàn tàu chở hàng chạy chầm chậm giữa nước ngập mênh mông (Nguồn: @duongsatvietnam)

Một đoạn clip khác được cư dân mạng ghi lại (Nguồn: @xoine36)

Trong khoảnh khắc này, xung quanh đều bị ngập, nước cao vượt đường ray tạo nên khung cảnh như đoàn tàu hỏa di chuyển trên đường thủy. Cũng chính vì lý do này mà đoàn tàu đi khá chậm ở vùng nước ngập để đảm bảo an toàn.

Phía dưới các clip được chia sẻ, cư dân mạng đã để lại bình luận vừa thương vừa buồn cười. Có người liên tưởng đến đoàn tàu hỏa đi trên biển trong một số tựa phim hoạt hình nổi tiếng Spirited Away - Vùng Đất Linh Hồn hay One Piece - Đảo Hải Tặc, có người xót xa mong thiên tai bớt khắc nghiệt để giảm bớt thiệt hại về người và của.

“Tàu lửa chạy trên nước. Ngàn năm có một!”, “Mấy hôm nay phải trung chuyển khách từ ga Thanh Hóa đến ga Phú Lâm bằng ô tô chắc này nước rút mới chạy”, “Thương quê hương của tôi. Mong tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an”, “Hình ảnh rất thơ nhưng cũng rất buồn”, “Tàu trong phim cũng thế ngoài đời cũng vậy đều buồn cả”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đoàn tàu và nhà ga cô đơn trong phim Vùng Đất Linh Hồn

Ở phim One Piece cũng có cảnh tàu hỏa chạy trên biển

Được biết đây là cảnh tượng được ghi lại tại xã Các Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 30/9 - khi bão Bualoi đổ bộ vào đất liền. Còn hiện tại, tình hình đã được khắc phục và các đoàn tàu có thể di chuyển trở lại.

Thời điểm bão Bualoi, do mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung (Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã thông báo tạm dừng một số tàu từ Hà Nội đi Sa Pa, Vinh. Trên tuyến Hà Nội - TP.HCM, đôi tàu SE9/SE10 dừng hoạt động trong thời gian mưa bão.

Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ gây ngập lụt cung đường Thị Long - Văn Trai, không đảm bảo an toàn chạy tàu nên cơ quan chức năng đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại.

Cùng với đó nhiều chuyến tàu vận tải hàng cũng phải tạm ngừng, dừng đỗ tại các nhà ga dọc tuyến do mưa bão gây ngập đường sắt.

