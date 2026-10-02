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Clip: Tài xế bất tỉnh khi đang lái taxi, 4 hành khách hoảng loạn kiểm soát vô-lăng giữa đường

Phạm Trang
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Bốn hành khách may mắn không bị thương sau khi tài xế taxi bất tỉnh khi đang điều khiển xe trên một tuyến đường ở Hong Kong (Trung Quốc), khiến họ phải tìm cách kiểm soát phương tiện trước khi xe va vào dải phân cách.

Đoạn video từ camera hành trình ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội hôm 29/9.

Hình ảnh cho thấy tài xế 66 tuổi gục xuống, bất tỉnh phía sau vô-lăng. Một nam hành khách ngồi ở ghế trước cùng 3 phụ nữ ở hàng ghế sau liên tục tìm cách đánh thức tài xế. Chiếc taxi đang di chuyển theo hướng đông trên đường Ching Cheung, gần khu Nob Hill, vào khoảng trưa thì tài xế đột nhiên mất ý thức.

Clip: SCMP

Các hành khách cố gắng gọi và lay người đàn ông nhưng không có kết quả. Tài xế dường như hoàn toàn không phản ứng, trong khi những người trên xe hoảng loạn. Chiếc taxi tiếp tục di chuyển trong hơn 30 giây mà không có người thực sự kiểm soát vô-lăng.

Một phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau sau đó đứng lên, với tay giữ vô-lăng và điều khiển chiếc taxi. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ghế trước cũng hỗ trợ cô kiểm soát phương tiện.

Chiếc taxi bất ngờ rung lắc mạnh trước khi giảm tốc và dừng lại sau khi phần bên phải xe cọ vào lề đường. Cú va chạm khiến lốp trước bên phải bị nổ. Tuy nhiên, chiếc taxi dường như không bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bốn hành khách sau đó xuống xe mà không bị thương và gọi lực lượng cứu hộ.

Tài xế bất tỉnh được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Caritas ở Cheung Sha Wan. Tính đến tối 1/10, người đàn ông 66 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch.

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bất tỉnh

tài xế

tài xế taxi

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