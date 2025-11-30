Clip sốc: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị BTC ngắt điện, đuổi khỏi sân khấu khi đang trình diễn trong sự ngỡ ngàng

Chiều 29/11, tờ Straitstimes đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Maki Otsuki vừa gặp phải tình huống hy hữu khi đang say sưa trình diễn trên sân khấu tại sự kiện Bandai Namco Festival 2025 diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo đó, ngay giữa lúc Maki Otsuki đang chìm đắm trong tiết mục và mang tới cho khán giả màn trình diễn đầy ấn tượng, ban tổ chức bỗng dưng ngắt điện, tắt nhạc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nữ ca sĩ ngay lập tức phải ngừng biểu diễn, đồng thời tỏ ra ngỡ ngàng tột độ. Chưa hết, ban tổ chức còn cử hẳn 2 nhân viên lên yêu cầu nữ ca sĩ Nhật Bản phải rời khỏi sân khấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Dù phải chịu thiệt thòi và bị ban tổ chức xem thường nhưng Maki Otsuki vẫn phối hợp, chấp nhận lui về cánh gà sân khấu.

Maki Otsuki bị ban tổ chức ngắt cầu dao, đuổi cổ khỏi sân khấu khi đang say sưa trình diễn

Nữ nghệ sĩ hoang mang tột độ trước tình huống hy hữu

Cô lủi thủi lui về khu vực hậu trường trong sự hoang mang của khán giả có mặt tại sự kiện

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chỉ trích ban tổ chức Bandai Namco Festival 2025 dữ dội vì họ không chỉ tỏ thái độ thiếu tôn trọng với nghệ sĩ biểu diễn mà còn coi thường khán giả - những người bỏ tiền ra để dự sự kiện nhưng lại bị làm cho mất hứng.

Trong diễn biến mới nhất, phía Maki Otsuki đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trên website của Maki Otsuki, quản lý cho biết nữ nghệ sĩ đột ngột phải dừng biểu diễn vì tình huống bất khả kháng trong sự kiện vào hôm 28/11. Ngoài ra, vị quản lý tiết lộ thêm, buổi biểu diễn của nữ ca sĩ vốn được lên lịch vào ngày 29/11 cũng bị hủy vì lý do tương tự. Được biết, nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản Momoiro Clover Z cũng vừa bị yêu cầu hủy buổi diễn ở Trung Quốc với lý do giống hệt như Maki Otsuki.

Maki Otsuki đã được lên lịch biểu diễn trong 2 ngày 28 và 29/11. Nhưng tới nay, 1 buổi diễn của cô bị hủy, còn buổi diễn còn lại đã bị buộc ngừng giữa chừng

Maki Otsuki sinh năm 1973, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng tại xứ sở mặt trời mọc. Cô là giọng ca chính của nhóm nhạc CASSIS. Maki Otsuki gây tiếng vang lớn khi trình bày 2 ca khúc trong bộ phim hoạt hình đình đám One Piece, cũng nhờ vậy mà tên tuổi của cô đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.