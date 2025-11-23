Clip sốc: Nam diễn viên 2k4 ngã khuỵu vì bị đồng nghiệp đấm mạnh vào mặt

Trưa 23/11, tờ 163 đưa tin, nam diễn viên người Trung Quốc Vương Niên Tương Thành mới đây đã gặp phải 1 sự cố kinh hoàng trên trường quay của bộ phim Chi Chi Bất Quyện. Theo đó, trong quá trình thực hiện 1 phân cảnh đối diễn, mỹ nam họ Vương đã bị đồng nghiệp đấm mạnh vào mặt, khiến anh khuỵu hẳn xuống và không thể đứng vững. Vương Niên Tương Thành choáng váng tới mức phải ôm đầu trong 1 thời gian dài và không thể ngẩng mặt lên.

Đoạn clip đã gây rúng động cộng đồng mạng, âu cũng là bởi những cảnh quay tương tự ở các bộ phim khác thường sử dụng thủ thuật ghi hình để tránh làm diễn viên bị thương. Còn trong trường hợp của Vương Niên Tương Thành, anh lại bị bạn diễn đấm thật.

Clip lại trọn vẹn cảnh Vương Niên Tương Thành bị bạn diễn đấm thật trên trường quay đã gây sốc toàn cõi mạng mới đây

Nam diễn viên sinh năm 2004 hứng trọn 1 cú đấm như trời giáng

Mỹ nam 10X khuỵu hẳn xuống, choáng váng tới mức phải ôm đầu sau tai họa bất ngờ

Công chúng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vương Niên Tương Thành sau khi anh bị đồng nghiệp đấm mạnh vào mặt

Ít lâu sau sự cố kinh hoàng, Vương Niên Tương Thành đã trở về khách sạn và cập nhật tình trạng của bản thân. Trên trang cá nhân, mỹ nam sinh năm 2004 đăng lên hình ảnh cho thấy vùng mắt bầm tím, bị tổn thương nghiêm trọng, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Phía đoàn phim Chi Chi Bất Quyện cho biết thêm, ngoài vùng mắt nam diễn viên họ Vương còn chịu tổn thương cả ở xương lông mày. Hiện toàn bộ lịch trình của Vương Niên Tương Thành đều đã phải hoãn lại để nam diễn viên hồi phục sức khỏe.

Trong diễn biến mới nhất, ekip Chi Chi Bất Quyện đã gửi lời xin lỗi sau sự cố nguy hiểm của Vương Niên Tương Thành. Theo phía nhà sản xuất, vụ việc của nam diễn viên là ngoài ý muốn, chỉ vô tình xảy ra xuất phát từ sai số trong quá trình ghi hình.

Đồng thời, đại diện phía đoàn phim cho biết thêm họ đã khẩn trương khắc phục hậu quả sau sự cố: "Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn phim đã lập tức ngừng quay. Nhân viên trong tổ sản xuất đã đưa Vương Niên Tương Thành đi cấp cứu. Tại bệnh viện, vết thương dài khoảng 1cm ở mắt của nam diễn viên đã được kiểm soát kịp thời. Hiện tại, tình hình của anh ấy đã ổn định nhưng vẫn cần nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ và tái khám trong thời gian tới. Đoàn phim cam kết sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho Vương Niên Tương Thành. Chúng tôi cũng sẽ xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh từ chấn thương của nam diễn viên theo hợp đồng và các quy định liên quan. Chúng tôi đã kiểm điểm sâu sắc sau vụ việc. Việc diễn viên bị thương trong quá trình quay phim là 1 sự cố bất ngờ mà cả nhà sản xuất lẫn diễn viên đều không mong muốn xảy ra".

Nam nghệ sĩ 10X đã được khâu vết thương sau sự cố nguy hiểm tại phim trường

Vương Niên Tương Thành sinh năm 2004, từng là cầu thủ bóng đá trước khi chuyển sang đóng phim. Nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo, anh chàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Nam diễn viên hiện chủ yếu hoạt động trong mảng phim ngắn, tên tuổi anh gắn liền với các tác phẩm như Chồng Kết Hôn Chớp Nhoáng Của Tôi Lại Là Anh Trai Bạn Thân, Trọng Sinh: Ba Của Đứa Trẻ Là Thiếu Niên Tóc Trắng...