Theo đoạn video đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, vào lúc 8 giờ 23 phút 22 giây tối ngày 27/10, một đối tượng mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và quần tây xám đã bước vào quán. Tên cướp này không chần chừ mà đi thẳng đến bàn nơi ca sĩ Jesús Romero đang ngồi cùng một phụ nữ và một bé gái vị thành niên, chuẩn bị dùng bữa.

Clip ghi lại sự việc

Ngay trước khi đến bàn, đối tượng đã rút súng ra. Hắn dùng tay trái chạm vào đầu ca sĩ, vừa nói những lời đe dọa vừa nhanh chóng thu gom những tài sản mà Romero để trên bàn. Người phụ nữ ngồi đối diện đã kịp kéo bé gái từ chiếc ghế bên cạnh về phía mình, trong khi tên cướp tiếp tục móc túi và lấy đi tư trang của Romero, nhét vào túi quần.

Với khẩu súng chĩa vào nạn nhân, tên cướp còn buộc người phụ nữ phải tháo chiếc dây chuyền đang đeo để giao nộp. Sau đó hắn lại tiếp tục lục soát túi của Romero thêm lần nữa để lấy nốt tài sản còn lại. Sau khi hoàn thành mục tiêu chính, tên cướp chuyển sang các bàn lân cận. Hắn giật điện thoại di động của một phụ nữ trẻ ở bàn bên cạnh, rồi đi sâu vào góc nhà hàng để cướp điện thoại của một người đàn ông khác.

Khi tiếp tục đến một bàn khác, một người đàn ông đã cố gắng chống cự nhưng đã bị tên cướp nắm chặt lấy người và tước đoạt chiếc điện thoại. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lao ra khỏi quán, nhảy lên một chiếc mô tô nơi đồng bọn đang đợi sẵn và tẩu thoát.

Toàn bộ vụ cướp kinh hoàng chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút và hai giây.

Hiện tại, các cơ quan chức năng địa phương đã nắm được thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. Họ đang tích cực truy lùng đối tượng gây án để tiến hành bắt giữ cũng như đưa ra xử lý trước pháp luật.

Nguồn: El Universal