CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là một trong những địa điểm hot nhất dịp 2/9 này. Tại đây giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm xây dựng và phát triển các lĩnh vực như công nghiệp - công nghệ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế,...

Một trong những nội dung được quan tâm là robot hình người. Ở triển lãm, khách tham quan có thể tương tác với robot hình người do VinMotion và VinRobotics, thuộc Vingroup phát triển.

Clip: Robot của VinMotion và VinRobotics và các sản phẩm công nghệ khác như chó robot của Astec gây chú ý tại triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tại sự kiện, robot của VinMotion và VinRobotics thể hiện khả năng đi bộ, vẫy tay và giao tiếp bằng cử chỉ với khách tham quan. Nhiều người tò mò sờ thử, háo hức theo dõi các chuyển động của robot và đi theo.

Về sản phẩm này, Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân từng chia sẻ ở thời điểm ra mắt: “Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên con hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam”.

Robot hình người VinMotion (Ảnh: Như Hoàn)

Trên MXH, nhiều hình ảnh, clip về robot hình người của VinMotion và VinRobotics cũng được chia sẻ. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, kỳ vọng vào sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ hiện đại của đất nước.

Ghi nhận tại triển lãm, một chú trung niên vừa đi theo vừa xoa đầu robot hình người của VinRobotics đầy thích thú. Khoảnh khắc thu hút cư dân mạng vì phản ứng "bố Việt Nam sản xuất cùng một khuôn" dễ thương.

“Sản phẩm mới phát triển thế là mừng rồi. Hy vọng cải tiến thêm để sản phẩm hoàn thiện”, “Ê tôi đi cái này rồi. Mấy con robot này thú vị nha”, “Trông cũng hài”, “Đi cái này thấy chỗ nào đông người tập trung là biết có robot hình người. Bọn nó nhìn mắc cười”, “Ý là đi coi mấy cái này mới biết Việt Nam mình đã phát triển cỡ nào”,... là một số bình luận từ netizen.

Khoảnh khắc một người đi theo xoa đầu robot hình người VinRobotics dễ thương

Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion và Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics đều là đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Vingroup.

VinRobotics được thành lập tháng 11/2024 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này tập trung nghiên cứu và sản xuất robot công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với tầm nhìn: “Dẫn đầu cuộc cách mạng nhân lực máy, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc, hướng tới một tương lai thịnh vượng bền vững”.

VinMotion thành lập tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 7 tháng, VinMotion cho ra đời 5 phiên bản robot hình người hoàn toàn “make in Vietnam”, từ thiết kế, cơ khí, điện tử, phần mềm, AI đến điều khiển - tất cả do kỹ sư Việt thực hiện.

Một số hình ảnh khác về các sản phẩm khí tài và công nghệ tại triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc:

Chó robot Astec

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa từ 9h đến 22h hàng ngày và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa.

