Xôn xao thông tin xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho 200km: Tài xế làm 1 việc khi nạn nhân đăng lên mạng?

Mới đây trên mạng xôn xao bài đăng của chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 2001, trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) cho biết gia đình chị đã phải trả cho số tiền 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km.

Theo phản ánh của chị Tuyết, bố chị là ông Nguyễn V.T. (SN 1977, làm nghề lao động tự do tại Bắc Ninh) bất ngờ đổ bệnh nặng vào ngày 15/8. Ông T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (sau sáp nhập là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để điều trị. Sau 4 ngày điều trị tại viện, sức khỏe của ông T. không có tiến triển nên gia đình xin đưa ông về quê để tiện chăm sóc, cũng như chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Theo chị Tuyết, khi gia đình hỏi về tiền xe, bác sĩ nói mất khoảng vài triệu đồng. Nhà chị Tuyết cũng cẩn thận hỏi lại tài xế trước khi lên xe thì tài xế hỏi quãng đường dài bao nhiêu km? Và cho biết sẽ tính tiền theo km, không lo bị thu cao.

Gia đình chị Tuyết bị xe cứu thương thu số tiền 21 triệu đồng cho quãng đường 200km. (Ảnh minh họa)

Xe cấp cứu chở bố chị Tuyết xuất phát từ Bắc Ninh lúc 12 giờ 20 phút ngày 19/8, về đến nhà lúc 16 giờ. Đến nơi, gia đình chị Tuyết bất ngờ khi được tài xế báo chi phí là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tài xế giảm cho còn 21 triệu đồng. Dù rất bức xúc và sốc nặng trước con số này nhưng nhà chị Tuyết vẫn chấp nhận trả tiền do gia đình đang ở trong tình trạng gấp gáp và bối rối.

Ngày 21/8, ông T. qua đời. Khi người thân, hàng xóm đến dự tang lễ, nghe kể lại sự việc đã tỏ ra bất bình và khuyên chị Tuyết nên trình báo công an.

Nguồn tin trên báo VTC News cho biết, ngày 25/8, chị Tuyết có liên hệ với tài xế nhưng người này vẫn khẳng định đã lấy đúng giá. Sau đó, chị đăng tải sự việc lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến mọi người. Đến 20 giờ cùng ngày, tài xế đã liên hệ và trả lại gia đình chị Tuyết 15 triệu đồng, đồng thời gửi thắp hương ông T. 1 triệu đồng. Gia đình đã đồng ý nhận lại số tiền trên do không muốn làm căng. Thông tin về vụ việc đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, liên quan đến sự việc, ngày 26/8, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã có văn bản khẩn gửi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 28/8.