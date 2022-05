Clip: Rắn hổ mang "đẻ trứng" bằng miệng và sự thật gây bất ngờ

Cảnh tượng khó tin này được ghi lại ở công viên Similipal, bang Odisha, Ấn Độ.

Trong clip, một con rắn hổ mang đang "đẻ trứng" giữa ban ngày. Kỳ lạ ở chỗ, con rắn hổ mang này lại "đẻ'' trứng qua đường miệng. Sau một hồi quằn quại, từng quả trứng một rơi ra khỏi miệng con rắn.



Thực chất, đây không phải là quá trình sinh nở của rắn hổ mang bởi hoạt động này của chúng giống với hầu hết với các loài rắn khác. Việc nôn ra liên tục đến 6 quả trứng là hậu quả của thói tham ăn của của loài này mà cụ thể là con rắn hổ mang trong clip.

Bình thường, chúng sẽ nuốt một vài quả và dùng chính cơ thể của mình để nghiền nát và hấp thụ chất dinh dưỡng bên trong rồi nôn vỏ trứng ra ngoài vì dạ dày không thể tiêu hóa được. Tuy nhiên, do việc nuốt quá nhiều trứng cùng một lúc đã khiến con rắn hổ mang không chịu được và phải nôn ra.

Dù vậy, con rắn vẫn giữ lại được trong cơ thể mình ít nhất một quả trứng để giúp cho cơ thể đủ no trong một thời gian ngắn.

Sở dĩ, con rắn hổ mang có thể nuốt được những quả trứng to hơn cả đầu chúng là do cấu tạo vô cùng đặc biệt linh hoạt của cơ hàm, nó cho phép chúng ăn những con mồi có kích thước to hơn gấp nhiều lần.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m. Loài vật này phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nọc độc của chúng chứa lượng lớn độc tố thần kinh, có thể gây chết người sau một nhát cắn.