Lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng đã giấu 1,16 tấn ketamine trong vách hai bên mạn tàu nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng tiếp tục tìm cách đưa hơn 1,2 tỷ đồng để “chạy” cho tàu được thả, lấy lại số ma túy.

Qua công tác nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra, các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, sau đó đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Số lượng lớn ma túy thu giữ được các đối tượng cất giấu trên tàu cá.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, được sự nhất trí của Thủ trưởng hai Bộ, ngày 2/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với C04, Bộ đội Biên phòng và Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung mang bí số 126MT.

Xác định khâu vận chuyển là điểm đột phá, Ban Chuyên án tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra trên biển. Đến ngày 25/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BT-92066-TS có 4 đối tượng trên tàu, chở khoảng 8.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải được giấu kín trong vách hai bên mạn tàu. Nhận định đây có thể là ma túy, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét phương tiện.

Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng. Bên trong các bao tải chứa tổng cộng 1.160 gói nylon màu xanh, được ngụy trang dưới dạng túi trà, chứa tinh thể màu trắng.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể thu giữ là ma túy loại ketamine, với tổng khối lượng 1,16 tấn. Theo cơ quan chức năng, số ma túy này có giá trị khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường ma túy bất hợp pháp.

Số lượng tang vật thu giữ trị giá trên thị trường ma túy bất hợp pháp tương đương khoảng 800 tỷ đồng.

Dùng hơn 1,2 tỷ đồng nhằm 'giải cứu' tàu hàng cấm

Sau khi bắt giữ phương tiện, C04 tập trung đấu tranh, khai thác đối với 4 thuyền viên trên tàu BT-92066-TS. Từ lời khai cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội.

Xác định Danh là “mắt xích” quan trọng trong đường dây, C04 đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, Bộ đội Biên phòng và Hải quan để truy bắt.

Trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm khi hai đối tượng đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Sau khi biết tàu cá bị bắt giữ, Danh đã nhờ Niềm liên hệ với các đối tượng khác để đưa số tiền 1,2 tỷ đồng “chạy” các lực lượng chức năng, nhằm xin cho tàu được rời đi. Mục đích của các đối tượng là lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang được cất giấu trên tàu.

Hành vi này cho thấy các đối tượng không chỉ tổ chức vận chuyển một lượng ma túy đặc biệt lớn mà còn tìm cách tác động, mua chuộc người có khả năng can thiệp vào quá trình xử lý vụ việc sau khi đường dây bị phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/6/2026, C04 khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 25/5/2026 tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Đến nay, C04 đã khởi tố 9 bị can. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; 4 bị can bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”; 1 bị can bị khởi tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng được các bị can sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.