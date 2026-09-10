Clip ông múa say sưa để nhắc bài cho cháu trên sân khấu làm dân mạng 'tan chảy'

Gần như quên hết xung quanh, người ông đội nguyên mũ bảo hiểm say sưa thực hiện các động tác múa để làm mẫu cho cháu mình đang biểu diễn ở trường mẫu giáo.

Clip ông “nhắc bài” cho cháu biểu diễn văn nghệ. (Nguồn: Sunshine Quảng Ngãi)

Đoạn video đang “đốn tim” cư dân mạng ghi lại khoảnh khắc vừa xúc động vừa hài hước tại sự kiện của một trường mầm non ở Quảng Ngãi. Các bé học sinh đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhựa màu xanh dưới mái che để theo dõi buổi biểu diễn, phía sau lưng là một số phụ huyng cũng đang hướng mắt lên sân khấu.

Đặc biệt, trong số đó có một ông lão đội mũ bảo hiểm thay vì chỉ đứng xem hay dùng điện thoại ghi hình như phụ huynh khác thì lại hăng hái hỗ trợ bằng cách thể hiện các động tác múa để “nhắc bài” cho cháu mình trên sân khấu. Từng cử chỉ giơ tay lên cao, xoay tròn cổ tay, làm hình trái tim trên đầu hay vỗ tay theo nhịp điệu bài hát đều được ông thực hiện một cách say sưa, nhiệt tình, gương mặt cười tươi đến không thể tươi hơn.

Sự hồn nhiên cùng năng lượng tích cực tràn ra từ ông khiến các phụ huynh xung quanh bật cười, người đứng cạnh còn cổ vũ và khen ngợi.

Người đăng clip ghi chú: “Chiều ông đến đón cháu, thấy cháu đang múa là ông cũng múa theo luôn. Ông múa một động tác, cháu nhìn rồi làm theo, hai ông cháu cứ thế mà vui vẻ cùng nhau”. Clip này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận đầy xúc động: “Tình yêu của ông bà dành cho cháu lúc nào cũng đơn sơ, dịu dàng và đầy chu đáo như vậy đó”; “Nhìn nụ cười trên gương mặt ông kìa, hồn nhiên như một đứa trẻ, và tràn ngập yêu thương, tự hào. Nhìn là biết người múa trên sân khấu là cục vàng quý nhất trong lòng ông rồi”.

Đợi cháu lớn lên, nhìn lại những hình ảnh này chắc chắn sẽ tự hào lắm vì biết mình từng được yêu thương nhiều đến nhường nào”; “Ngày xưa khi mình đi thi văn nghệ ở trường, ông nội cũng lén đứng ở góc hành lang theo dõi rồi vỗ tay to nhất hội trường, lúc đó mình thấy rất tự hào với bạn bè”; “Bác không chỉ nhắc bài cho cháu múa, mà bác đang tiếp thêm sự tự tin, truyền cho cháu tình yêu thương để cháu không thấy sợ hãi trước đám đông”...

Dân mạng tò mò không biết hai ông cháu tập luyện bao lâu mới có các động tác thuần thục như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Lý dí dỏm: “Ủa rồi rốt cuộc ai mới là thí sinh đi thi văn nghệ vậy mọi người? Chắc ông với cháu ở nhà tập luyện với nhau nhiều lắm mới có những động tác chuẩn chỉ như vậy. Cháu bé thật hạnh phúc khi có người ông luôn quan tâm, dõi theo từng điều nhỏ nhất”.

Kiều Oanh bình luận: “ Dễ thương tới mức xem đi xem lại vẫn buồn cười! Mấy phụ huynh đứng xung quanh chắc cũng phải chịu thua độ hết mình của ông ngoại. Ông múa nhiệt tình tới mức cảm giác như bản thân mới là người tập bài này cả tháng nay chứ không phải cháu”.

Xem clip, nhiều cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm hồi bé mình được ông bà đưa đi mẫu giáo. “Hồi bé, chiều nào mình học mẫu giáo về kiểu gì trong túi áo bà cũng có vài viên kẹo hoặc món gì ăn vặt để phần. Bà mình mất lâu rồi, giờ mỗi lần mình đi về quê ngang qua đường đi học cũ đều rưng rưng nhớ lại”, Tú An chia sẻ.

Lộc Minh viết: “Đúng là chỉ có ông bà mới nuông chiều và kiên nhẫn với cháu đến thế. Xưa, tôi không sống cùng bố mẹ chỉ ở với ông bà. Mỗi bữa ăn, quần áo, cặp sách đều là được ông bà lo cho. Giờ đây, muốn báo hiếu thì ông bà cũng không nữa rồi”.