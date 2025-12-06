HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip ô tô lao vào nhóm thanh niên uống cafe bên đường, 2 người tử vong

Hương Trà |

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 tối 5/12 trên quốc lộ 80, nằm trên địa bàn ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (Đồng Tháp). Thời điểm này, ô tô khách 40 chỗ của hãng Út Thơ chạy tuyến Hà Tiên - Long Hải, do tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi) cầm lái hướng Lấp Vò đi Sa Đéc.

Khi chạy tới địa bàn ấp Vĩnh Phú, thì ô tô khách bất ngờ đánh lái sang trái, lao vào nhóm thanh niên đang ngồi uống cafe bên lề đường. Cú tông mạnh khiến Huỳnh Trung Tấn (18 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Kha tử vong; Đoàn Tấn Tài (17 tuổi) bị thương nặng.

Sau tai nạn tài xế Mảnh không rời hiện trường, phối hợp điều tra. Kiểm tra nhanh cho thấy ông không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe khách lao vào nhóm thanh niê

