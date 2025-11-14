Clip ô tô cán 2 cụ già ngồi bên đường, tài xế đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, 3 ngày sau mới làm một việc

Ngày hôm nay (14/11), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 28 giây ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km61+300, quốc lộ 55 thuộc địa bàn thôn Gò Găng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo nội dung clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11/11. Theo thông tin trên Dân Trí, thì vào thời điểm này, hai bà Trần Thị Chiện (SN 1946) cùng bà Trần Thị Ngẫu (SN 1957) ngồi ven quốc lộ 55, trên phần đường bê tông. Một xe ô tô màu đen từ quốc lộ 55 cua vô đường vào trụ sở UBND xã Sơn Mỹ thì cán lên người hai cụ già.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông điều khiển ô tô đã cùng người dân gần đó đưa hai cụ già lên xe chở đi cấp cứu. Đến tối 13/11, bà cụ Trần Thị Chiện đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Còn bà Trần Thị Ngẫu gãy chân, đã xuất viện. Thông tin trên PLO, hai cụ già trên mới đến trụ sở UBND xã Sơn Mỹ nhận trợ cấp xã hội vừa xong và ra cạnh lề đường ngồi nói chuyện chờ người nhà đến đón về thì xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, tài xế điều khiển ô tô gây ra tai nạn trên là Huỳnh Hữu Chiến (46 tuổi, ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ). 3 ngày sau khi xảy ra sự việc thì vào tối nay (14/11), ông Chiến đã đến trình báo toàn bộ vụ tai nạn trên cho Công an xã Sơn Mỹ.

Theo khai báo ban đầu, sáng 11/11, ông Chiến lái xe bán tải từ nhà đến trước cổng UBND xã Sơn Mỹ để làm thủ tục giấy tờ. Khi chạy gần đến nơi, ông Chiến bật xi nhan qua đường. Do khuất tầm nhìn nên ông đã lái tông vào 2 cụ bà đang ngồi trên nền đường bê tông trước cổng UBND xã Sơn Mỹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.