Clip nổi tiếng nhất của Nam Em

Nam Em phủ sóng khắp nơi bằng clip này.

Mới đây, sự nghiệp ca hát của Nam Em lại ghi nhận thêm cột mốc ấn tượng khi bản cover ca khúc Đơn Phương chính thức cán mốc 50 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này đáng chú ý bởi đây là một con số mà không phải sản phẩm cover nào cũng đạt được, nhất là với một phần trình diễn diễn ra trong khuôn khổ của một buổi minishow.

Nam Em lại ghi nhận thêm cột mốc ấn tượng khi bản cover ca khúc Đơn Phương chính thức cán mốc 50 triệu lượt xem trên YouTube

Đơn Phương vốn là ca khúc gắn liền với tên tuổi Đào Bá Lộc, từng gây tiếng vang lớn với hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Khi được mời làm khách trong minishow của Hamlet Trương, Nam Em đã chọn thể hiện lại chính bài hát này. Với chất giọng du dương xen lẫn nét thánh thót đặc trưng, cô mang đến một phiên bản Đơn Phương mới, khắc họa trọn vẹn tâm trạng của một cô gái đang chìm trong nỗi buồn yêu đơn phương.

Với chất giọng du dương, cô mang đến một phiên bản Đơn Phương mới, khắc họa trọn vẹn tâm trạng của một cô gái đang chìm trong nỗi buồn yêu đơn phương

Đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân của Nam Em vào ngày 12/2/2022 và nhanh chóng tạo nên hiệu ứng gây sốt. Chỉ sau hai ngày, phần trình diễn đã lọt vào Top Trending, sau đó tiếp tục thăng hạng đều đặn. Đến ngày 19/2 cùng năm, video chính thức vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng thịnh hành và sau đó tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 Trending ở hạng mục Âm nhạc trên YouTube Việt Nam trong thời gian dài ở thời điểm đó.

Sự xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng cho thấy Đơn Phương phiên bản Nam Em thực sự chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe

Không dừng lại ở YouTube, sức lan tỏa của bản cover còn kéo sang TikTok khi hàng loạt video đăng lại đoạn hát của Nam Em thu hút hàng ngàn lượt xem. Sự xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng cho thấy Đơn Phương phiên bản Nam Em thực sự chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe.

Nhìn lại chặng đường ca hát của nữ ca sĩ, có thể nói đây chính là một trong những dấu ấn nổi bật nhất mà cô từng đạt được. Ở thời điểm ra mắt, phần trình diễn này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, đồng thời khiến nhiều người phải nhìn nhận lại khả năng ca hát vốn bị đánh giá thấp của cô.

Xuất thân từ trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân Đội, cô sở hữu chất giọng ổn định cùng phong cách trình diễn mang dấu ấn riêng

Sức hút từ bản cover Đơn Phương không phải là điều ngẫu nhiên nếu nhìn lại nền tảng ca hát mà Nam Em đã dày công xây dựng. Xuất thân từ trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân Đội, cô sở hữu chất giọng ổn định cùng phong cách trình diễn mang dấu ấn riêng. Điểm cộng lớn nhất trong giọng hát của Nam Em nằm ở việc cô hầu như không mắc lỗi kỹ thuật thường gặp như bị dính nasal, đồng thời phát âm rất tròn vành rõ chữ, giúp người nghe cảm nhận trọn vẹn từng câu hát.

Theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc, Nam Em từng đầu tư sản xuất nhiều MV và không ít trong số đó đạt lượt xem triệu view như Nỗi Nhớ Hóa Băng, Xa Anh Là Tốt Nhất, Anh Có Đang Lắng Nghe hay Cùng Anh Đi Xa. Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các đêm nhạc phòng trà và làm khách mời trong minishow của nhiều đồng nghiệp.

Nam Em từng đầu tư sản xuất nhiều MV và không ít trong số đó đạt lượt xem triệu view như Nỗi Nhớ Hóa Băng, Xa Anh Là Tốt Nhất, Anh Có Đang Lắng Nghe hay Cùng Anh Đi Xa

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý khi Nam Em ra mắt MV Cùng Anh Đi Xa, sản phẩm R&B mang màu sắc trẻ trung do nhạc sĩ Phúc Bồ sáng tác. Đây cũng là dự án mở đầu cho kế hoạch "mỗi tháng phát hành một MV", thể hiện rõ tham vọng theo nghề ca hát một cách chuyên nghiệp của cô. Việc lựa chọn dòng nhạc R&B cho thấy mong muốn bứt phá khỏi lối mòn, không tự giới hạn bản thân trong một thể loại quen thuộc. Tuy nhiên, chất giọng mỏng và cách hát có phần dàn trải khiến sản phẩm chưa thực sự bộc lộ được tinh thần R&B như kỳ vọng. Phần đông khán giả nhận xét giọng hát của cô ở mức tròn trịa, dễ nghe nhưng thiếu điểm nhấn.

Nếu những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân của Nam Em chưa tạo được tiếng vang như mong đợi thì ngược lại, các bản cover của cô lại thường xuyên chiếm được cảm tình của khán giả. Đơn cử như clip cover Tay Trái Chỉ Trăng trên TikTok, ca khúc nhạc Hoa lời Việt này đã cán mốc hơn 2,1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải, giúp nhiều người nhìn nhận lại giọng hát của Nam Em theo hướng tích cực hơn.

Các bản cover của Nam Em thường xuyên chiếm được cảm tình của khán giả

Một dấu ấn khác cũng khiến netizen Việt thích thú là đoạn clip Nam Em thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt Như Mùa Tuyết Đầu Tiên (I Will Go To You Like The First Snow). Với lối hát da diết cùng ngoại hình sáng sân khấu, cô đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc của ca khúc, mang đến một bản cover đầy ấn tượng.

Không chỉ dừng lại ở những bản cover viral trên mạng xã hội, Nam Em còn tiếp tục khẳng định năng lực ca hát của mình trên những sân khấu chuyên nghiệp hơn. Năm 2023, cô gây chú ý khi thể hiện ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh tại đêm chương trình truyền hình.

Tạo hình sân khấu Bồng Bềnh Bồng Bềnh viral một thời

Xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, hóa thân thành nàng thơ trong bộ váy bồng bềnh, Nam Em mang đến phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng cả về hình ảnh lẫn cảm xúc. Nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng chất giọng truyền cảm, tiết mục của cô nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, thậm chí có người còn dành lời khen "hay như nuốt đĩa" cho phần thể hiện này.

Nếu được đầu tư bài bản hơn cùng một chiến lược phát triển rõ ràng, rất có thể chặng đường ca hát của Nam Em sẽ còn tiến xa hơn nữa

Từ một người đẹp bước sang lĩnh vực ca hát, Nam Em đã dần chứng minh được rằng cô không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu chất giọng thực lực, đủ sức để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu nhạc. Những cột mốc như bản cover Đơn Phương cán mốc 50 triệu view hay loạt sản phẩm cover được đón nhận nồng nhiệt là minh chứng rõ nét cho tiềm năng ấy. Vấn đề còn lại có lẽ nằm ở việc tìm ra một hướng đi sự nghiệp thực sự phù hợp và nhất quán. Nếu được đầu tư bài bản hơn cùng một chiến lược phát triển rõ ràng, rất có thể chặng đường ca hát của Nam Em sẽ còn tiến xa hơn nữa.