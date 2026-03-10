CLIP nhân viên cửa hàng nước hoa cười cợt khách, cả cõi mạng cáu: “Vô duyên mà tưởng hài hước”

Mới đây, cửa hàng N. bán nước hoa sở hữu hơn 160.000 người theo dõi trên TikTok đang gây tranh cãi khi đăng tải một đoạn video ngắn, với nội dung ghi lại tình huống khách hàng hỏi mua nước hoa chiết. Theo đoạn video, một vị khách nữ đã hỏi cửa hàng có bán nước hoa chiết hay không, phía cửa hàng trả lời không bán. Tuy nhiên, chi tiết khiến nhiều người chú ý là nhân viên đứng phía sau lại có thái độ cười cợt câu hỏi của khách. Sau đó, vị khách vẫn mua một chai nước hoa mini. Đáng chú ý, cửa hàng đã đăng đoạn video này kèm nội dung: May quá doanh thu cả ngày hôm nay được 1 chai mini.

Hiện, câu chuyện đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc không bán nước hoa chiết là lựa chọn kinh doanh của cửa hàng, tuy nhiên thái độ cười cợt của nhân viên và cách đăng tải nội dung video lại thiếu thiện chí với khách hàng. Cửa hàng nước hoa sau đó đã nhanh chóng xóa đoạn video, đồng thời khóa bình luận trên nền tảng TikTok.

Ý kiến của cộng đồng mạng

Phần lớn netizen đều cho rằng việc nhân viên trong cửa hàng bật cười trước câu hỏi của khách là thái độ thiếu tôn trọng với khách hàng. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho rằng nếu nhìn rộng hơn trong góc độ kinh doanh, nước hoa chiết vốn là mặt hàng khá phổ biến và có thể mang lại lợi nhuận tốt, nên việc khách hỏi mua cũng không phải điều gì đáng để cười cợt. Chưa kể sau đó vị khách vẫn quyết định mua một chai nước hoa mini, nhưng cách cửa hàng đăng tải video kèm nội dung mang tính đùa giỡn về việc "doanh thu cả ngày chỉ có một chai mini" khiến nhiều người cho rằng cách thể hiện này chưa thực sự chuyên nghiệp, phản ánh sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử với khách hàng.

Một số ý kiến của CĐM:

- Phải tôi là tôi hỏi 5 lần xong không mua

- Mua chiết thì sao, tôi mỗi ngày thích mùi khác nhau nên chuyên mua chiết nè

- Vô duyên mà tưởng mình hài hước

- Xem thường khách hàng là bước đầu tiên để dẹp tiệm

- 10 năm nay tôi toàn xài nước hoa chiết

- Khách không sao, shop 1 sao

Vì sao nhiều người thích mua và sử dụng nước hoa chiết

Nước hoa vốn là mặt hàng có nhiều dung tích khác nhau, trong đó các chai full size thường có dung tích lớn, giá khá cao. Vì vậy, tùy vào nhu cầu trải nghiệm và khả năng chi trả, nhiều người lựa chọn mua nước hoa chiết để thử nhiều mùi hương khác nhau trước khi quyết định mua chai lớn. Các loại nước hoa chiết phổ biến thường có dung tích 5ml, 10ml… đủ để sử dụng trong vài tuần đến vài tháng, giúp người dùng có thời gian cảm nhận và tìm ra mùi hương phù hợp với bản thân.

Hiện nay, nhu cầu mua nước hoa chiết ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người thích sưu tầm và trải nghiệm nhiều loại mùi hương khác nhau. Vì vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh nước hoa cũng cung cấp thêm các phiên bản chiết để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, việc có bán nước hoa chiết hay không vẫn phụ thuộc vào định hướng và lựa chọn kinh doanh của từng cửa hàng.