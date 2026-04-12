Clip người phụ nữ lao vào rào chắn, ngã trên đường ray khi tàu đang tới: Danh tính và cái kết

Lam Giang (Tổng hợp) |

Dù đèn cảnh báo đã bật, rào chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn lao tới với tốc độ nhanh.

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy tông vào rào chắn rồi ngã sõng soài trên đường ray lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi. 

Trong đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, tàu hỏa sắp đến gần, đèn cảnh báo đã được bật và rào chắn đã hạ song người phụ nữ vẫn lao tới với tốc độ khá nhanh rồi tông vào rào chắn, khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường ray. Phát hiện sự việc, 2 nhân viên gác chắn đã nhanh chóng chạy lại hỗ trợ nạn nhân và ngay sau đó thì tàu đi tới. 

Hành động của người phụ nữ khiến người xem bất bình. 

Khoảnh khắc người phụ nữ tông vào rào chắn, ngã sõng soài trên đường ray.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, sự việc trên xảy ra lúc 8 giờ 40 phút ngày 10/4 tại khu vực đường ngang km1422 + 400 giao giữa đường bộ và đường sắt đoạn qua xã Thuận Nam do Công ty CP Đường sắt Thuận Hải quản lý. Người phụ nữ điều khiển xe máy trong đoạn clip là bà B.T.K.N. (37 tuổi, trú xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa).

Được biết, sau sự việc, bà N. chỉ bị sây sát nhẹ. Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa lập biên bản, xử lý bà N. về hành vi "vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển".

Báo Tuổi trẻ Online thông tin thêm, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của bà N. đã vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Theo luật, hành vi "vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển" sẽ bị xử phạt ở mức từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 


Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
