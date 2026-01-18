CLIP: Người phụ nữ báo công an bị trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng

Ngày 18-1, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc người phụ nữ trình báo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng.

Người phụ nữ lấy trộm 800 tờ vé số và thẻ cào của người bán vé số dạo

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-1, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1972, tạm trú phường Buôn Ma Thuột) lên đại lý lấy 800 tờ vé số và thẻ cào rồi bỏ trong giỏ xe đạp điện.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, bà Châu đậu xe tại khu vực nhà văn hóa trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Buôn Ma Thuột) để bán những tờ vé số trong ngày cho một người phụ nữ.

Trong lúc đang bán vé số thì một người phụ nữ khác từ phía sau tiến lại gần lấy trộm 800 tờ vé số, thẻ cào, trị giá 7 triệu đồng.

Theo phản ánh của bà Châu, vé số và thẻ cào bị mất là bà vừa lấy từ đại lý để bán cho ngày hôm sau. Tập vé số được bọc cẩn thận trong áo mưa và vị trí để xe cách chỗ bán chưa đầy 10m nên bà nghi ngờ có sự dàn cảnh để trộm vé số.

"Tôi vào Đắk Lắk thuê trọ bán vé số mưu sinh, cuộc sống rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi phải khất nợ đại lý và giờ chưa biết lấy đâu ra tiền để trả. Tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định" - bà Châu chia sẻ.