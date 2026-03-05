HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
CLIP: Người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng với nhiều hành động lạ

Cao Nguyên |

Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng ở Đắk Lắk với nhiều hành động lạ.

Sáng 5-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc một người đàn ông xông vào tiệm vàng với hành động nghi đe dọa, gây hoang mang cho người dân.

CLIP: Người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng với nhiều hành động lạ - Ảnh 1.

Người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện đe dọa

Theo thông tin ban đầu, tối 4-3, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, trên mũ có gắn đèn pin và đeo ba lô phía sau bất ngờ bước vào tiệm vàng Y.K. (trên địa bàn xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm này, trong tiệm có chủ tiệm vàng và một khách hàng đang giao dịch mua bán vàng.

Sau khi vào tiệm vàng, người đàn ông cầm một vật lạ ném xuống, lấy ba lô để trên tủ kính.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô "cướp, cướp" để cảnh báo và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau đó, người này chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông này để làm rõ vụ việc.

CLIP: Người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng với nhiều hành động lạ.

