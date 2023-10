Clip nghi Ngọc Trinh "làm xiếc" trên đường: Xử lý ra sao?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một cô gái đội mũ bảo hiểm kín mít thả hai tay, đứng trên mô tô phân khối lớn. Sau đó, cô gái ngồi một bên, tiếp tục biểu diễn đứng một bên cùng hình ảnh quỳ trên yên mô tô khi xe vẫn đang di chuyển.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang Tiktok có hơn 6,8 triệu tài khoản theo dõi của người mẫu Ngọc Trinh, có một số clip thể hiện nội dung được cho là của chính Ngọc Trinh nói về việc mình trở thành "racing girl" (cụm từ được nhiều người sử dụng để nói về các cô gái "đam mê tốc độ").

Clip người mẫu N.T.N.T nghi là Ngọc Trinh "làm xiếc" trên đường

Bên cạnh đó, chủ tài khoản còn đăng tải clip hai người phụ nữ (đội mũ bảo hiểm che kín mặt) chạy mô tô phân khối lớn thả cả hai tay như "thách thức" Luật Giao thông đường bộ.

Một trong hai người phụ nữ này cũng được cho là người mẫu N.T.N.T có nhiều động tác "biểu diễn" mạo hiểm hơn như: ngồi hẳn về bên mô tô, quỳ, đứng thẳng trên xe, dang cả hai tay…

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với người mẫu Ngọc Trinh nhưng chưa được phản hồi về việc cô có phải là người "làm xiếc" trên mô tô hay không.

Người dùng mạng xã hội quan tâm, đánh giá hành động đăng tải đoạn clip như trên gây tác động xấu đến cộng đồng vì đây là tài khoản mạng xã hội được nhiều người theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng căn cứ các hình ảnh, clip được loan truyền hiện nay, chưa thể xác định người "làm xiếc" trong các đoạn clip mà người mẫu này đăng tải là ai.

Tuy nhiên, CSGT có thể mời chủ phương tiện đến làm việc. Từ đó, có thể xác định một số nội dung như người được giao xe là ai, người chạy xe có bằng lái xe phân khối lớn không, điều khiển mô tô chạy trên đường nào và xem xét tính chất, mức độ các hành vi vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông để có biện pháp xử lý phù hợp.

Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) xác nhận khung cảnh mà hai người phụ nữ "biểu diễn" thuộc đoạn đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm). Khu vực này hiện do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, hiện chưa bàn giao cho nhà nước.

Một cán bộ Công an TP Thủ Đức cho biết hiện các đoạn clip, hình ảnh trên đang được cơ quan chức năng xác minh.

Vị này cho hay dù khu vực này là nội khu nhưng lực lượng chức năng khi đi tuần tra để bảo đảm về an ninh trật tự thường xuyên bắt gặp nhiều người lái xe phân khối lớn tập trung ở đây. Liên quan đến nội dung các clip trên, trong trường hợp chứng minh được hành của những người trong clip làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.