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[CLIP] Nạn nhân 15 tuổi trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM bị bỏng 91%, đang thở máy

Anh Nhàn
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Thiếu nữ 15 tuổi - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng nay, bị bỏng lên tới 91% diện tích da kèm bỏng hô hấp nghiêm trọng. Dù vẫn có thể nhận biết và phản hồi một số mệnh lệnh đơn giản nhưng bệnh nhân vẫn cần thở máy và các biện pháp hỗ trợ chức năng sống.

Tags

cháy nhà

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