Clip nam sinh khóc nức nở khiến 15 nghìn cư dân mạng Việt đồng cảm vô cùng: Ai ở hoàn cảnh này mới hiểu!

Hiểu Đan |

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh ngồi kèm em học bài, rồi bất ngờ bật khóc nức nở đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hơn 15.000 lượt thích và hàng trăm bình luận chia sẻ.

Theo nội dung được chia sẻ, chàng trai đang là sinh viên, được gia đình nhờ kèm cháu gái học một buổi. Tuy nhiên, việc giảng giải không suôn sẻ như mong đợi. Dù đã cố gắng hướng dẫn nhiều lần, cô bé vẫn chưa hiểu bài, thậm chí tỏ ra không tập trung. Sau một hồi kiên nhẫn, người cậu không giấu được cảm xúc, bật khóc ngay tại chỗ, trong khi cô cháu vẫn khá thản nhiên ngồi trước bàn học.

Ảnh cắt từ clip (nguồn: tronchongsambac)

Khoảnh khắc này khiến nhiều người vừa buồn cười, vừa đồng cảm. Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận xuất hiện, phần lớn đến từ những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Một người kể lại trải nghiệm của mình khi kèm em học: chỉ một bài toán đơn giản nhưng giải thích nhiều lần vẫn không hiểu, đến mức "tức quá mà khóc luôn rồi chạy xuống mách mẹ". Người khác kể mình từng cố gắng dạy em trai viết chữ, nhưng càng về sau em càng viết sai, thậm chí có dấu hiệu cố tình viết sai. Sau nhiều lần to tiếng không hiệu quả, người này đành bỏ cuộc vì vừa bất lực vừa sợ làm tổn thương em.

Có người nói dạy cháu mà nó cứ khóc hoài dù mình nói chuyện rất nhẹ nhàng, trong khi người khác lại chia sẻ trải nghiệm ngược lại: "Dạy mà không được đánh, không được mắng, cuối cùng người dạy lăn ra khóc trước".

Điểm chung trong các câu chuyện là cảm giác mất kiên nhẫn, lúng túng và đôi khi là bất lực. Việc tưởng chừng đơn giản như kèm em học hóa ra lại đòi hỏi nhiều hơn chỉ là kiến thức. Không ít người nhận ra rằng, hiểu bài là một chuyện, nhưng truyền đạt để người khác hiểu lại là chuyện hoàn toàn khác.

Bên cạnh những chia sẻ mang tính trải nghiệm cá nhân, một số ý kiến cũng đưa ra góc nhìn nhẹ nhàng hơn. Theo đó, trẻ nhỏ có cách tiếp nhận thông tin khác với người lớn, và việc không hiểu bài không hẳn là do thiếu khả năng, mà có thể do cách giải thích chưa phù hợp. Thay vì lặp lại một cách giảng, việc thay đổi phương pháp, kết hợp hình ảnh hoặc trò chơi có thể mang lại hiệu quả tốt hơn.

Trẻ thường hứng thú hơn khi được học thông qua trải nghiệm. Những hoạt động đơn giản như đo chiều dài, tô màu hay đặt câu hỏi dưới dạng trò chơi có thể giúp các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên hơn, thay vì chỉ ghi nhớ công thức.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện cũng phản ánh một thực tế quen thuộc trong nhiều gia đình: việc cha mẹ, anh chị kèm em học thường diễn ra tự phát, thiếu kỹ năng sư phạm và đôi khi thiếu cả sự kiên nhẫn cần thiết. Điều này dễ khiến cả hai phía đều căng thẳng, thay vì hỗ trợ nhau.

Chỉ những ai từng ở trong hoàn cảnh đó mới thực sự hiểu vì sao một bài toán nhỏ lại có thể khiến người lớn… rơi nước mắt đến thế!

