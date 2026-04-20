HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip: Nam shipper đi giao đơn, bị trộm luôn xe máy kèm cả giỏ hàng trong hẻm TP.HCM

Minh Tuệ |

Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền clip nam shipper bị trộm xe máy trong hẻm gây phẫn nộ dư luận, Công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét bắt giữ nghi can gây án khi người này đang lẩn trốn.

Ngày 19/4, Công an phường An Hội Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt giữ người đàn ông trộm xe máy cùng hàng hóa để trên xe của nam shipper.

Trước đó, ngày 18/4, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip camera ghi lại cảnh nam shipper bị người đàn ông trộm mất xe máy đang đậu trong hẻm cùng giỏ chứa các đơn hàng. Theo clip, nam shipper chạy xe máy vào trong con hẻm đường.

Sau đó, người này cầm 2 đơn hàng đi bộ giao cho khách ở 2 căn nhà đầu hẻm. Lúc này có người đàn ông lạ mặt đi bộ ngang qua thấy xe máy cùng giỏ hàng để trong hẻm, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên tiếp cận. Người này liền bật chìa khóa lên rồi nổ máy rời đi cùng giỏ hàng.

Đoạn clip đăng tải nhận nhiều bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng và mong cơ quan chức năng điều tra truy xét xử lý đối tượng gây ra vụ việc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 17/4 trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, TP.HCM. Nam shipper quay lại phát hiện xe máy bị mất trộm nên trình báo công an phường.

Nhận tin, Công an trích xuất camera an ninh khu vực, xác định kẻ trộm, bắt giữ khi người này đang lẩn trốn, đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.

Khoảnh khắc tài xế ô tô bỏ xe tháo chạy trước khi bị tàu SE6 tông trực diện
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại