Clip Miu Lê có biểu hiện lạ từ nửa tháng trước

Từng là sao nữ được đánh giá tài năng khi đảm nhận nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, Miu Lê lại gây sốc khi bị bắt giữ vì nghi liên quan tới việc sử dụng ma tuý ở Hải Phòng. Giữa lúc dư luận vẫn chưa ngừng chú ý, cư dân mạng bất ngờ đào lại một khoảnh khắc được cho là dấu hiệu bất thường của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong một sự kiện quảng bá cho dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 diễn ra vào cuối tháng 4/2026, Miu Lê xuất hiện với phong cách trẻ trung, đội mũ lưỡi trai và diện áo thun trắng đơn giản. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý lại là biểu cảm gương mặt của cô trong lúc giao lưu.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, môi của Miu Lê bất ngờ có biểu hiện méo sang một bên. Hiện đoạn video vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi và chia sẻ chóng mặt.

Sau khi thông tin Miu Lê bị bắt giữ, công ty quản lý đã chính thức lên tiếng. Phía công ty cho biết đang phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để xác minh sự việc, đồng thời sẽ đưa ra phản hồi chính thức khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

"Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị.

Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất. Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị".

Trang TikTok có hơn 2 triệu người theo dõi của Miu Lê hiện đã khoá. Ảnh: FBNV

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Trong đó Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc của Vbiz ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Ở mảng điện ảnh, cô ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Em là bà nội của anh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Chiếm đoạt.