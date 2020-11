Clip: Kinh hãi cảnh nước dội xuống từ vách núi bên đèo Khánh Lê, rầm rầm như thác đổ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/11 đến 13h ngày 29/11 phổ biến từ 30-80mm có nơi trên 100mm như: Thừa Thiên Huế 107mm, Trà My (Quảng Nam) 108mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 193mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 202mm, M Đrắk (Đắc Lắc) 131mm,...

Dự báo: Từ nay (29/11) đến ngày 01/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm. Từ nay đến ngày 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm.