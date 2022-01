CLIP: Khóc nức nở trước tòa vì giết con sau khi vợ bỏ đi Phú Quốc

Ngày 12-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi; ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Công T. (3 tuổi), con ruột của bị cáo.

Clip Bị cáo khóc nức nở tại tòa vì giết con sau khi vợ bỏ đi Phú Quốc

Theo cáo trạng, vào ngày 22-9-2020, Nhì và vợ là bà Nguyễn Thị H. xảy ra mâu thuẫn nên bà H. bỏ đến TP Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn Nhì và T.



Do buồn chán, nên Nhì nảy sinh ý định giết chết con trai rồi tự tử. Đến khoảng 10 giờ ngày 26-9-2020, trong lúc Nhì và bé T. đùa giỡn tại giường ngủ phía trong phòng thì Nhì hỏi T. "Con có đồng ý chết theo cha không? T. trả lời "Đồng ý".

Bị cáo Nhì khóc nức nở và tỏ ra hối hận trước việc giết chết con ruột của mình

Lúc này, Nhì vừa bóp mũi, bịt miệng T.. Đến khoảng 20 phút sau, thấy T. không còn cử động thì Nhì buông ra. Biết bé T. đã chết, Nhì lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tự tử, sau đó nằm ôm con chờ chết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nhì lấy dây treo cổ tự tử nhưng vẫn không chết. Sau đó, Nhì tiếp tục cắt lấy dây điện bàn ủi buộc vào ngón tay và gắn đầu dây điện vào ổ điện để điện giật làm cháy đầu ngón tay nhưng không chết.

Tiếp theo, Nhì lấy 2 cây móc dùng để phơi đồ quấn quanh qua bụng, dùng dây điện mắc một đầu vào đầu móc, đầu còn lại mắc vào chuôi điện, rồi cắm vào ổ điện nhưng vẫn không tử vong.

Sáng ngày hôm sau, chị ruột của Nhì đến nhà thì phát hiện, đưa Nhì đi cấp cứu và trình báo công an. Ngày 29-9-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nhì.

Tại tòa, Nhì ân hận, bật khóc nức nở vì hành vi giết con ruột của mình.