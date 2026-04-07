CLIP: Khoảnh khắc xe máy lao vào xe khách, người đàn ông tử vong tại chỗ

Sáng 7-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách khiến một người tử vong.

Xe máy đi vào đường ngược chiều, tông vào đầu xe khách

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 6-4, tại Km 1325 Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy do ông D.D.Đ. (SN 1987) điều khiển tông trực diện vào 1 xe khách giường nằm lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Vụ tai nạn khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ. chạy xe máy đi ngược chiều trên đoạn đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều".

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do người đi xe máy vi phạm quy định về chiều lưu thông, không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.