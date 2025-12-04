HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện tại trung tâm Đà Nẵng

Hải Định |

Camera an ninh ghi lại cảnh sụt lở tạo thành "hố tử thần" ở Đà Nẵng, khiến 2 ô tô con cùng 1 công nhân rơi xuống hố.

Tối 3-12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, khiến 2 ô tô và 1 công nhân bị rơi xuống "hố tử thần".

CLIP: Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện, 2 ô tô cùng 1 công nhân bị rơi xuống hố

Theo camera an ninh của một hộ dân ghi lại, thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa. Chứng kiến tình hình nguy cấp, một số công nhân đã đi tìm chủ của phương tiện, yêu cầu di dời.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, mặt đường bất ngờ sụp xuống, tạo thành "một hố tử thần".

Hai ô tô con đỗ sát mép đường bị kéo tụt xuống hố, một công nhân đứng gần bên cũng bị rơi theo.

Như đã đưa tin, vào hơn 14 giờ cùng ngày, đoạn mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần ngã tư Ngô Quyền) bất ngờ sụt xuống tạo thành hố sâu.

Khoảnh khắc hố tử thần xuất hiện tại Đà Nẵng khiến ô tô và công nhân rơi xuống - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hố tử thần xuất hiện tại Đà Nẵng khiến ô tô và công nhân rơi xuống - Ảnh 2.

Hai ô tô sau đó được đưa lên vị trí an toàn, hư hỏng nặng

CLIP: Hiện trường vụ sụt lở tạo "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sụt lún rộng gần nửa mặt đường Nguyễn Công Trứ, sâu khoảng 3 m.

"Hố tử thần" nằm ngay bên cạnh hàng rào bằng tôn của một công trường đang thi công hạng mục múc đất tầng hầm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nam công nhân ra khỏi khu vực sụt lún, đồng thời phong tỏa toàn bộ đoạn đường để đảm bảo an toàn và triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.

Clip 'hố tử thần' bất ngờ xuất hiện trên đường nuốt chửng 2 ô tô ở Đà Nẵng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại