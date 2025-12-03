Clip 'hố tử thần' bất ngờ xuất hiện trên đường nuốt chửng 2 ô tô ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 14h20' ngày hôm nay (3/12), người dân sống gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) bất ngờ chứng kiến nền đường nứt toác. Ngay sau đó, lượng lớn đất đá sụt xuống, tạo "hố tử thần" Mặt đường sụp xuống ở bên phải đường theo hướng đường Ngô Quyền xuống Trần Hưng Đạo.





Thông tin trên tờ PLO, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải xác nhận thông tin trên. Ông Thanh cho hay, 2 xe ô tô đang đỗ trên đường thì bị sụp hố. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại hiện trường, 2 xe ô tô nằm chỏng chơ dưới hố, một ô tô khác sụp hai bánh sau, nằm vắt vẻo trên miệng hố. Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương phong tỏa hiện trường vụ sập hố tử thần tại trung tâm Đà Nẵng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, làm rõ.