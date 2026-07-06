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Clip khiến các bậc cha mẹ thót tim: Bé trai bò dưới gầm ô tô khi người lớn chuẩn bị khởi động máy

Minh Uyên
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Một khoảnh khắc bất cẩn của người lớn có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của con trẻ. Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm dưới đây là lời cảnh báo đắt giá cho tất cả các gia đình có con nhỏ và sở hữu ô tô.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm ngay tại sân nhà. Một bé trai khoảng 2-3 tuổi đang chơi đùa một mình trong sân. Khi thấy chiếc ô tô màu đỏ đang đỗ, camera ghi lại cảnh đứa trẻ tò mò tiến lại gần, bất ngờ cúi xuống rồi bò thẳng vào dưới gầm phía trước đầu xe.

Thót tim với cảnh bé trai chui vào gầm ô tô đang khởi động

Đúng lúc này, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, thản nhiên mở cửa bước lên ghế lái, chuẩn bị khởi động và di chuyển xe mà hoàn toàn không hề hay biết có một đứa trẻ đang nằm ngay dưới bánh xe của mình.

Có lẽ sau khi gọi mãi không thấy con đâu, người phụ nữ đã dừng xe và chạy xuống để tìm con. Khi thấy đứa trẻ lồm cồm bò ra từ gầm xe, người mẹ đứng chứng kiến được một phen "hồn xiêu phách lạc". Đứa trẻ may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng nếu người lái xe nhấn ga sớm hơn chỉ vài giây, bi kịch đau lòng chắc chắn đã xảy ra.

"Điểm mù" ô tô và sự chủ quan chí mạng của người lớn

Tình huống trên không phải là hiếm gặp. Trên thực tế, đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra ngay tại sân nhà, do chính người thân trong gia đình cầm lái vô tình chèn qua con em mình.

Các chuyên gia an toàn giao thông cảnh báo, ô tô luôn có những "điểm mù" nhất định – đặc biệt là khu vực ngay trước đầu xe, đuôi xe và hai bên hông xe đối với các dòng xe gầm cao như SUV hay CUV. Với vóc dáng nhỏ bé của trẻ em, khi các em đứng hoặc nằm trong vùng điểm mù này, người tài xế ngồi trên cabin hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí hệ thống cảm biến của xe đôi khi cũng không kịp nhận diện.

Bên cạnh đó, sự chủ quan của các bậc phụ huynh khi để con nhỏ chơi đùa một mình ở khu vực có phương tiện giao thông qua lại là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những hiểm họa rình rập.

5 QUY TẮC VÀNG BẢO VỆ CON TRẺ GIA ĐÌNH CẦN NẰM LÒNG:

1. Kiểm tra quanh xe trước khi khởi động: Luôn đi một vòng quanh xe để kiểm tra gầm xe, trước sau và hai bên lốp xem có vật cản hoặc trẻ nhỏ hay không trước khi bước lên cabin.

2.Không để trẻ chơi một mình ở sân/bãi đỗ xe: Khu vực sân nhà có đỗ ô tô, xe máy tuyệt đối không phải là sân chơi an toàn cho trẻ nếu không có sự giám sát liên tục của người lớn.

3. Hạ kính, tắt nhạc khi lùi hoặc xuất phát: Khi bắt đầu di chuyển xe ra khỏi chuồng, hãy hạ kính cửa sổ và tắt âm thanh trên xe để có thể nghe thấy tiếng động hoặc tiếng hô hoán từ bên ngoài nếu có tình huống khẩn cấp.

4. Dạy trẻ về sự nguy hiểm của ô tô: Giáo dục trẻ nhỏ tuyệt đối không được lại gần, trốn trốn, hay chơi đùa xung quanh ô tô, đặc biệt là khi xe đang nổ máy.

5. Lắp đặt thêm thiết bị hỗ trợ: Trang bị thêm camera lùi, camera 360 độ hoặc cảm biến cảnh báo va chạm để tăng khả năng quan sát cho người lái.

Lời kết

Tai nạn giao thông đối với trẻ nhỏ ngay tại gia đình thường đến từ những giây phút lơ là ngắn ngủi. Đừng để sự "hối hận" đi trước sự "cẩn trọng". Hãy chia sẻ thông tin này đến người thân và bạn bè để cùng nhau bảo vệ sự an toàn cho các thiên thần nhỏ!

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