Clip khách Tây nếm mèn mén Hà Giang, nhai mãi không hết khiến dân mạng bật cười

Hoàng Hà/VTC News
Khoảnh khắc vui nhộn khi du khách nước ngoài lần đầu thử ăn mèn mén tại Hà Giang và biểu cảm đầy chật vật của họ tạo nên bầu không khí hài hước và thân thiện.

Clip khách Tây bật cười lúc nhai mèn mén khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @dqliam6789)

Mèn mén là món ăn truyền thống của đồng bào người Mông vùng cao Đông Bắc, được làm từ những hạt ngô tẻ phơi khô, xay nhỏ rồi đem hấp cách thủy hai lần. Món này khô cứng nên những người thưởng thức lần đầu sẽ cảm thấy khó ăn.

Clip đang được nhiều người chia sẻ ghi lại khoảnh khắc thú vị và hài hước khi các vị khách Tây lần đầu tiên trải nghiệm món mèn mén tại Hà Giang. Nhóm du khách thể hiện sự tò mò khi đứng trước hiên nhà, háo hức cùng nhau nếm thử từng thìa mèn mén của người dân địa phương.

Một người đàn ông lỡ xúc thìa mèn mén to. Kết cấu vừa cứng vừa khô đặc trưng của món ăn khiến anh không thể nhai nuốt hết được, liền ngượng ngùng che miệng cười trừ, lúng túng khi bột mèn mén vô tình phun cả ra ngoài khiến mọi người xung quanh đều bật cười, có cô gái còn không kìm được mà cười gập cả bụng.

Biểu cảm vừa bất ngờ, vừa chật vật tìm cách nuốt món "cơm ngô" độc lạ của nhóm du khách quốc tế mang lại bầu không khí vui vẻ và gần gũi. Đoạn clip thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng những bình luận thích thú: "Cười muốn nội thương với biểu cảm của mấy bạn Tây luôn á! Anh chàng đội mũ nhìn tự tin lắm, xong vừa phải lấy tay che miệng cười gắng nuốt hết".

"Biểu cảm vừa nhăn nhó vừa cố tỏ ra là mình ổn của đoàn khách du lịch trông thương nhưng buồn cười"; "Chúc mừng các anh chị vượt qua thử thách ăn loại 'bánh bắp' siêu khô mà chỉ cần thở mạnh cái là bay màu luôn".

Hà Nhi bình luận: "Nhìn mấy bạn du khách Tây chật vật với thìa mèn mén mà thấy họ dễ thương kinh khủng, cố gắng trải nghiệm đến cùng. Đúng là mèn mén Hà Giang vạn năng, vừa giúp biết thế nào là đặc sản vùng cao, vừa tặng kèm một rổ meme để đời cho anh trai luôn".

Mèn mén sẽ hơi khó ăn cho ai thưởng thức lần đầu, nhưng ăn quen sẽ thấy ngon. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều dân mạng cũng chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức mèn mén của mình. "Tôi liên tưởng đến cái cảm giác khi l ần đầu tiên ăn món này. Bản thân không biết nó là gì, nhưng phải tỏ ra là thích để không làm người khác buồn. Quá nhớ, mong có dịp lại lên Hà Giang" , Minh Vũ chia sẻ.

Công Anh bình luận: "Mèn mén nhìn thế thôi chứ ăn cuốn lắm mọi người ơi! Hồi đầu mình ăn thử cũng bị nghẹn trân trối y như mấy bạn Tây trong clip vậy đó. Nhưng sau được bạn bè chỉ cho là phải ăn kèm với bát canh rau, thề luôn là bùi, ngọt và thơm mùi ngô tẻ".

Mỹ Huyền viết: " Mèn mén chuẩn vị cao nguyên đá không phải ai cũng chịu được độ khô đâu. Nhóm mình trước đi phượt Đồng Văn, được bà cụ người Mông mời ăn. Lúc đầu nhai thì hơi mỏi mồm thật, nhưng càng nhai kỹ càng thấy vị ngọt hậu tự nhiên của ngô núi, nuốt xuống rồi vẫn thấy thơm".

Ngoài ra, không ít dân mạng gợi ý cho đoàn khách Tây thử thêm các món đặc sản Hà Giang khác. Quỳnh An chia sẻ: "Ăn mèn mén xong mà chưa thử thắng cố là coi như chưa tốt nghiệp khóa du lịch Hà Giang đâu nha mấy bạn ơi! Hướng dẫn viên đưa đoàn đi làm ngay một nồi thắng cố ngựa chuẩn vị chợ phiên, thêm chút rượu ngô Thanh Vân nữa là đảm bảo các bạn Tây sẽ có thêm một rổ biểu cảm để đời".

