Clip Iran phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Bahrain và Kuwait

GD&TĐ - Tối 8/9, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ Mỹ ở Bahrain và Kuwait, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu dầu của Iran.

Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ Mỹ ở Bahrain, ngày 8/9/2026.

Đài truyền hình công cộng Iran đưa tin, sáng 8/9, quân đội Mỹ đã tấn công 1 tàu chở dầu của Cộng hòa Hồi giáo, gần thành phố cảng Jask.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim cho biết, lực lượng Mỹ đã nã tên lửa vào 3 tàu chở dầu của Iran ngoài khơi đảo Kharg.

Tối cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đưa ra "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu thủy thủ đoàn các tàu chở dầu quanh bến cảng và khu neo đậu gần Bahrain và Kuwait phải rời tàu ngay lập tức.

"Chúng tôi cảnh báo tất cả thành viên thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu trong khu vực cảng Kuwait và Bahrain... hãy lập tức rời khỏi tàu của mình, dù đang neo đậu hay đang ở cảng, vì chúng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công", thông báo của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nêu rõ.





Thông báo này cáo buộc Bahrain và Kuwait chứa lực lượng Mỹ, và là “đối tác” trong các cuộc tấn công của Lầu Năm Góc nhằm vào tàu thuyền của Iran.

Ngay sau đó, Iran bắt đầu tấn công trả đũa, với nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy, tên lửa đạn đạo được phóng từ nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Iran, nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Những video từ Jordan dường như cho thấy, hoạt động phòng không dữ dội, với tên lửa đánh chặn Patriot tấn công vật thể bay tới, bao gồm cả những gì một số nguồn tin tình báo nguồn mở xác định là tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn chùm.





Nhiều nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) đã xác định căn cứ không quân Muwaffaq Salti, một cơ sở lớn được lực lượng Mỹ sử dụng ở phía Đông Amman, là một trong những mục tiêu chính.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng.

Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân hạn chế giao thông đến và đi từ các cảng của Iran, trong khi Iran áp đặt các biện pháp kiểm soát riêng đối với việc đi qua eo biển Hormuz, và gần đây đã công bố kế hoạch thiết lập thêm vùng biển hạn chế ở Vịnh Ba Tư.

Khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước chiến tranh, khiến các mối đe dọa đối với vận tải thương mại trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với thị trường năng lượng.

Giá dầu tiếp tục tăng, với giá dầu Brent giao dịch gần 100 USD/thùng, và giá dầu WTI chuẩn của Mỹ trên 93 USD vào ngày 8/9, khi thị trường phản ánh những rủi ro ngày càng tăng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.