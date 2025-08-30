Clip HOT: Hoàng Thuỳ Linh bật chế độ "nóc nhà", Đen Vâu răm rắp nghe lời!

Trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào của buổi tổng duyệt diễu hành 2/9 tại Hà Nội, dàn nghệ sĩ Việt đã hội tụ đông đủ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giữa hàng trăm nghệ sĩ khoác lên mình tà áo dài rực rỡ sắc màu, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trở thành tâm điểm chú ý với những khoảnh khắc tương tác vô cùng đặc biệt.

Trong lúc tập luyện các động tác để chuẩn bị diễu hành, Đen Vâu có chút lúng túng với thao tác cầm dải lụa. Ngay lập tức, Hoàng Thuỳ Linh không ngần ngại tiến lại gần, tận tình chỉnh sửa từng chi tiết. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bật chế độ "nóc nhà” trực tiếp hướng dẫn, trong khi nam rapper chăm chú lắng nghe, gật gù làm theo khiến dân tình thích thú, khen ngợi vì quá đáng yêu. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, netizen đã rần rần gọi đây đính thị là màn công khai "đánh dấu chủ quyền" với đối phương rồi.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cực ngọt ngào, nhìn cũng biết quyền lực "nóc nhà" là đây rồi!

Hoàng Thuỳ Linh hướng dẫn từng chút một, Đen Vâu răm rắp nghe theo!

Khoảnh khắc tương tác đáng yêu của cặp đôi gây bão khắp MXH

Hoàng Thuỳ Linh còn nhẹ nhàng hướng dẫn động tác cho Đen Vâu

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để netizen đồng loạt “gọi tên” đây chính là màn công khai "đánh dấu chủ quyền" khéo léo của Hoàng Thuỳ Linh. Một bên thì tận tình hướng dẫn, một bên thì răm rắp nghe lời, sự ăn ý tự nhiên này khiến dân tình liên tục thả tim, khen cặp đôi quá đáng yêu. Nhiều bình luận còn dí dỏm cho rằng: Không cần phải úp mở nữa, ánh mắt và hành động của cả hai đã nói lên tất cả rồi!.

Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ khi diễu hành trên phố Hàng Cháo

Đen Vâu xuất hiện nổi bật, liên tục vẫy tay thân thiện chào mọi người xung quanh

Thời gian gần đây, Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu không còn giữ khoảng cách kín kẽ như trước mà dần xuất hiện song hành trong nhiều hoạt động, từ hậu trường nghệ thuật cho đến những sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Nếu như trước kia cả hai được biết đến với hình ảnh kín tiếng, hạn chế tương tác, thì nay mỗi lần cùng chung khung hình lại vô tình để lộ hàng loạt hint”ngọt ngào. Những khoảnh khắc ấy tuy giản dị nhưng lại đủ sức khẳng định một mối quan hệ đặc biệt, khiến netizen càng có thêm cơ sở khẳng định đây đích thị là một cặp đôi Vbiz.

MC Phí Linh cũng từng công khai khen ngợi khi xem bức ảnh Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh cùng tham gia hoạt động viếng Lắng Bác: "Ảnh đẹp nhất mấy hôm nay. Những màu xanh góp sức cho âm nhạc Việt, cho đất nước, và họ cùng gieo những mầm xanh yêu thương. Ngắm nhìn và cổ vũ thôi nhỉ?".

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng tiết lộ, cả Đen Vâu lẫn Hoàng Thùy Linh đều nằm trong danh sách nghệ sĩ chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Trước đó, Hoàng Thuỳ Linh cũng dành ánh mắt tự hào hướng về Đen Vâu