Clip HOT: Chồng Đại uý bế Hoà Minzy bằng 1 tay, cả thế giới cứ để anh lo!

Sau khi Hoà Minzy công khai chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, mọi khoảnh khắc liên quan đến cặp đôi đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục rần rần trước một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của cả hai.

Đoạn video này được đăng tải bởi trợ lý của Hoà Minzy. Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện với tà áo dài đỏ nổi bật, trong khi Đại úy Thăng Văn Cương diện quân phục chỉnh tề. Cả hai cùng sánh bước trong một khung cảnh đời thường giản dị, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa ngọt ngào.

Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là khoảnh khắc nam quân nhân bất ngờ dùng một tay bế bổng Hoà Minzy. Hành động dứt khoát nhưng đầy tình cảm khiến nữ ca sĩ bật cười, còn những người xung quanh cũng tỏ ra thích thú.

Hoà Minzy được chồng Đại uý bế bổng 1 tay (Clip: Tuyền Rose)

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc này nhanh chóng khiến mạng xã hội rần rần. Đoạn clip được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hào hứng, cho rằng hành động của Đại úy Thăng Văn Cương vừa mạnh mẽ vừa cực kỳ ga lăng.

Không ít người còn nhận xét rằng cặp đôi ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, những khoảnh khắc đời thường của Hoà Minzy và chồng quân nhân liên tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi bùng nổ cõi mạng

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 7/3, Hoà Minzy đã quyết định công khai chuyện tình cảm. Giọng ca Bắc Bling chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Cùng ngày, Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã dành những lời chân thành nhất khi chia sẻ về mối quan hệ với Hoà Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương hẹn hò 4 năm trước khi chính thức công khai

Tối 7/3, Hoà Minzy tung clip quay lén cuộc trò chuyện với bé Bo về "bố Cương". Theo đó, nhóc tỳ rất vô tư, hồn nhiên và ngây ngô khi chia sẻ những cảm xúc dành cho Đại uý Văn Cương. Khi Hoà Minzy đặt vấn đề: "Mẹ muốn hỏi thật một câu, Bo phải nói thật lòng nha. Tức là, Bo thấy bố Cương như thế nào?".

Thì ngay sau đó, bé Bo đáp lại: "May thế, câu trả lời dễ thế. Vì đó là bố mình mà mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều. Vì bố đã yêu thương cả nhà. Con thấy bố yêu thương con nhất. Con thấy ngày nào bố về bố cũng bế con".

Tiếp đến, khi Hoà Minzy hỏi từ khoảnh khắc nào bé Bo cảm thấy gắn bó, yêu thương "bố Cương" thì nhóc tỳ đáp cực đáng yêu: "Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy". Bé Bo còn ngây ngô nhấn mạnh lại: "Con cũng yêu bố nhất".

Đặc biệt, khi Hoà Minzy chia sẻ chuyện mong muốn kết hôn thì bé Bo trông rất vui vẻ, hào hứng và còn hối thúc mẹ sớm sớm. Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".