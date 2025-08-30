HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip hiện trường cháy bãi gửi xe ở Hà Nội: Phương tiện đỏ lửa, khói đen cuồn cuộn cao chục mét

Lam Giang |

Nhìn những cột khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhiều người kinh hãi.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip về một vụ cháy xảy ra tại khu vực đê Nguyễn Khoái, gần chân cầu Vĩnh Tuy (TP.Hà Nội). Theo những clip được người dân ghi lại, đám cháy xuất phát tại một bãi gửi xe, bên trong có rất nhiều ô tô, xe máy. 

Từ một góc quay cho thấy nhiều xe máy đang bốc cháy. Cột khói đen sì cao chục mét, cuồn cuộn bốc lên phía trên cầu Vĩnh Tuy khiến nhiều người chứng kiến kinh hãi. Một số nhân chứng cũng cho biết họ ngửi thấy mùi khét đặc. 

Nhiều phương tiện bốc cháy dữ dội. 

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, chiều 30/8, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. 

Nhận tin báo, cảnh sát đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Theo cảnh sát, khu vực cháy là một bãi gửi xe,vụ cháy bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. 

Hiện trường đám cháy được người dân ghi lại. 

Khói đen bốc lên đen sì, cao hàng chục mét. 

"Nhìn khói bốc lên sợ quá, mong rằng đám cháy không gây quá nhiều thiệt hại, mong tất cả mọi người được bình an", cư dân mạng bình luận. 

Hiện công tác chữa cháy đang được triển khai tích cực, đồng thời nguyên nhân vụ cháy cũng đang được làm rõ. 

Cháy ở cầu Vĩnh Tuy

cháy bãi gửi xe

