HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Hành trình phá án và chân dung đường dây ma tuý lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

PHẠM DŨNG
|

Từ một đầu mối ban đầu, Công an TPHCM đã theo dõi các đối tượng len lỏi vào từng con hẻm nhỏ để bắt hầu hết các đối tượng trong đường dây.

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma tuý lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma tuý.

Chân dung các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Băng nhóm này thường xuyên di chuyển bằng ô tô và khi ra đường chạy với tốc độ rất cao. Để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng di chuyển vào các đường nhỏ, hẻm nhỏ.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy lớn , bắt 140 đối tượng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng trong đường dây

Để triệt phá đường dây ma tuý này, các trinh sát đã đeo bám ngày đêm, theo chân các đối tượng len lỏi vào các con hẻm nhỏ. Ngoài ra, lực lượng phá án còn thu thập và sâu chuỗi các đối tượng đầu trên, đầu dưới đồng thời lên sơ đồ để bắt trọn ổ đường dây ma tuý này.

CLIP lực lượng Công an TPHCM khống chế đối tượng

Từ đầu mối Đặng Phan Thanh Tùng, Công an TPHCM xác định đường dây ma tuý này hoạt động khép kín. Ma tuý sau khi được vận chuyển vào TPHCM sẽ được cất giấu ở các chung cư cao tầng sau đó mới được phân phối đến các đại lý và chân rết.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu không trực tiếp giao dịch mà lập sàn giao dịch từ xa trên mạng xã hội, dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền.

Nói về hành trình phá án, trung tá Trà Thanh Khiết – Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma tuý Công an TPHCM cho biết: "Qua chuyên án này, chúng tôi đã bắt được hầu hết các đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Đây là đường dây ma tuý lớn, chi phối đến nhiều địa bàn khác. Kết thúc giai đoạn 1, lực lượng công an sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ tiến tới giai đoạn 2 sẽ bắt triệt để xử lý đến con nghiện để đánh động, cảnh tỉnh tội phạm ma tuý trên địa bàn".

Kết quả, từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Công an TPHCM khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Từ việc bắt giữ ca sĩ Long Nhật, công an 'bóc gỡ' nhiều nhánh cung cấp ma túy
Tags

đường dây ma túy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại