Từ việc bắt giữ ca sĩ Long Nhật, công an 'bóc gỡ' nhiều nhánh cung cấp ma túy

Lần theo đường dây cung cấp sử dụng ma túy liên quan hai ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, cơ quan điều tra đã bóc gỡ hàng loạt 'mắt xích' liên quan, trong đó có Kiều Quốc Nhã – đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho người sử dụng tại TPHCM.

Ngày 22/5, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ triệt phá đường dây ma túy liên quan đến hai ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật (áo sơ mi trắng) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Long Nhật khai bản thân nghiện ma túy đá và nhiều lần mua về để sử dụng cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật cùng bạn bè. Nam ca sĩ cho biết từng liên hệ Kiều Quốc Nhã để mua ma túy, giá khoảng 500.000 đồng, ngoài ra còn trả thêm chi phí giao hàng. Theo lời khai, quản lý là người nhận ma túy và chuẩn bị dụng cụ sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác điều tra, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng nên đã xác lập chuyên án truy xét.

Kiều Quốc Nhã tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính phát hiện Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đây công an đã truy xét triệt phá, bắt giữ 4 nhánh "đầu trên" bán ma túy cho Nhã và 8 nhánh "đầu dưới" tiêu thụ ma túy của Nhã để bán lại kiếm lời tại nhiều địa phương.

Theo điều tra ban đầu, từ việc kiểm tra hành chính và phát hiện đối tượng Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà, công an tiếp tục truy xét, bóc gỡ nhiều nhánh mua bán ma túy hoạt động tinh vi. Cơ quan điều tra xác định Nhã là mắt xích quan trọng, cung cấp ma túy cho nhiều người sử dụng tại TPHCM.

Các đối tượng trong vụ án ma túy có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng, căn hộ thuê và các địa điểm kín đáo. Trong đó, ca sĩ Long Nhật được xác định đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở cùng quản lý và một số người quen vào cuối tháng 3.

Trả lời cơ quan điều tra, Long Nhật nói bản thân cảm thấy “mặc cảm tội lỗi” và mong muốn từ bỏ ma túy. Nam ca sĩ cũng khai từng nhắc những người xung quanh không tiếp tục bày ma túy ra sử dụng vì không còn muốn lệ thuộc vào chất cấm.

Cùng bị khởi tố trong chuyên án, ca sĩ Sơn Ngọc Minh – cựu thành viên nhóm V.Music – cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy đá từ sau Tết nguyên đán đến nay. Cơ quan điều tra xác định nam ca sĩ nhiều lần tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhóm bạn.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can trong đường dây về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét thêm các đối tượng liên quan trong đường dây phân phối ma túy này.

