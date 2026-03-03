HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip: Hàng ngàn con cá bất ngờ dạt vào bờ biển Khánh Hòa

K.Nam |

Vào thời gian này hằng năm, cá trích thường đi từng đàn tìm nơi đẻ trứng. Gặp lúc sóng to, nhiều con bị đánh dạt lên bờ biển Khánh Hòa

Ngày 3-3, ông Huỳnh Uy Viễn - Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang chỉ đạo cơ quan liên quan xác minh vụ hàng ngàn con cá, giống loại cá trích, dạt vào bờ biển Bãi Dài.

Clip hàng ngàn cá dạt vào bờ biển Khánh Hòa được người dân quay lại

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, nhiều du khách khi đi dạo ở khu vực Resort The Arena đã phát hiện hàng ngàn con cá trôi dạt lên bờ.

Cá dạt vào bờ biển kéo dài khoảng 1 km. Nhiều con cá còn sống, bơi sát mép biển, bị sóng đánh dạt lên bờ cát. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, hiện tượng cá trôi dạt lên bờ mới chấm dứt.

Theo một số ngư dân địa phương, đây là hiện tượng đã từng xảy ra. Hằng năm, vào thời gian này, loại cá trích thường đi từng đàn, tìm nơi đẻ trứng. Gặp lúc sóng to, nhiều con bị đánh dạt lên bờ.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ, trường THPT Phan Bội Châu nói gì?
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại