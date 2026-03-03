Clip: Hàng ngàn con cá bất ngờ dạt vào bờ biển Khánh Hòa

Ngày 3-3, ông Huỳnh Uy Viễn - Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang chỉ đạo cơ quan liên quan xác minh vụ hàng ngàn con cá, giống loại cá trích, dạt vào bờ biển Bãi Dài.

Clip hàng ngàn cá dạt vào bờ biển Khánh Hòa được người dân quay lại

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, nhiều du khách khi đi dạo ở khu vực Resort The Arena đã phát hiện hàng ngàn con cá trôi dạt lên bờ.

Cá dạt vào bờ biển kéo dài khoảng 1 km. Nhiều con cá còn sống, bơi sát mép biển, bị sóng đánh dạt lên bờ cát. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, hiện tượng cá trôi dạt lên bờ mới chấm dứt.

Theo một số ngư dân địa phương, đây là hiện tượng đã từng xảy ra. Hằng năm, vào thời gian này, loại cá trích thường đi từng đàn, tìm nơi đẻ trứng. Gặp lúc sóng to, nhiều con bị đánh dạt lên bờ.