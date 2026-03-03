Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ, trường THPT Phan Bội Châu nói gì?

Phụ huynh xuyên đêm xếp hàng "giữ chỗ" cho con vào lớp 10

Trong hai ngày 2-3/3, hàng trăm phụ huynh có con dự tuyển lớp 10 năm nay xếp hàng xuyên đêm, chờ trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu để lấy số, mua hồ sơ đã thu hút sự chú ý, khiến không ít người băn khoăn về mức độ "nóng" của công tác tuyển sinh.

Với mong muốn giành được một suất đăng ký hồ sơ vào lớp 10 cho con, anh N.Đ.H (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ từ trước.

"Trường gần nhà, mức học phí cũng phù hợp với điều kiện gia đình nên tôi muốn con có cơ hội chắc chắn vào học. Vì vậy, tôi đã đến xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ lấy số", anh H. chia sẻ.

Theo phụ huynh K.H.L., nhà trường thu khoản phí ghi danh giữ chỗ 1,2 triệu đồng.

"Nếu học sinh trúng tuyển vào trường công lập và rút hồ sơ, nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền này. Tôi thấy cách làm như vậy khá hợp lý nên có thể vì thế mà nhiều phụ huynh yên tâm đăng ký cho con", chị H.L chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cho biết dù con có học lực khá, giỏi và tự tin vào khả năng thi vào trường công lập, họ vẫn chủ động xếp hàng đăng ký hồ sơ vào trường để làm phương án dự phòng.

Nhà trường ưu tiên xử lý hồ sơ theo số thứ tự đã phát

Sáng 3/3, trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ThS. Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh của Trường THPT Phan Bội Châu, cho biết hiện nhà trường đang ưu tiên giải quyết các trường hợp đã lấy số thứ tự trong sáng 3/3.

"Phụ huynh đến rất đông nên chúng tôi tập trung xử lý hồ sơ theo đúng số đã phát. Những trường hợp đã liên hệ trước, nếu đủ điều kiện, nhà trường sẽ hỗ trợ thực hiện theo hình thức trực tuyến", bà Nguyên thông tin.

Theo đại diện nhà trường, trong ngày 3/3, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp đối với phụ huynh đã có số thứ tự từ buổi sáng. Sau giờ hành chính, nhà trường vẫn bố trí hỗ trợ các trường hợp cần tư vấn, giải đáp thắc mắc hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Liên quan đến thông tin phụ huynh xếp hàng từ 2h sáng để lấy số mua hồ sơ cho con, cô Nguyên cho biết: "Bộ phận tuyển sinh bắt đầu làm việc từ 7h nên không nắm được phụ huynh có mặt từ thời điểm nào".

Năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu dự kiến tuyển sinh 12 lớp khối 10, với tổng số 432 học sinh (36 học sinh/lớp).

Trong đó gồm: 2 lớp Chất lượng cao (điểm xét tuyển từ 23 điểm trở lên); 2 lớp Chọn (điểm xét tuyển từ 22 điểm trở lên) và 8 lớp Cơ bản (xét điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu).

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2/3/2026 đến khi đủ chỉ tiêu.

Nhà trường triển khai 3 hình thức xét tuyển để phụ huynh, học sinh lựa chọn.

Thứ nhất, tuyển thẳng bằng xét học bạ. Điều kiện gồm: học lực tối thiểu 2 kỳ loại Tốt và 5 kỳ loại Khá trở lên (xét 7 học kỳ từ lớp 6 đến hết học kỳ I lớp 9); hạnh kiểm Tốt trong cả 7 học kỳ.

Thứ hai, tham gia kỳ thi khảo sát riêng của trường. Áp dụng với học sinh không đủ điều kiện tuyển thẳng. Thí sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (mức điểm dự kiến từ 6 điểm/môn trở lên) và phải có hạnh kiểm Tốt trong 7 học kỳ (từ lớp 6 đến hết học kỳ I lớp 9). Học sinh có thể đăng ký thi nhiều đợt nếu chưa đạt yêu cầu.

Thứ ba, xét tuyển bằng điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Điều kiện kèm theo là hạnh kiểm Tốt trong đủ 8 học kỳ (từ lớp 6 đến hết lớp 9). Mức điểm cụ thể sẽ được nhà trường thông báo sau khi có kết quả chính thức.